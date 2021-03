Amazon ofrecerá servicios virtuales de atención médica en Estados Unidos

Amazon.com Inc. ampliará las consultas médicas digitales a sus empleados en todo Estados Unidos y anunció que comenzará a ofrecer este servicio a otras compañías.

Junto con el lanzamiento de una farmacia en línea en diciembre, la iniciativa marca el ingreso de Amazon a la gigantesca industria de la salud de Estados Unidos. Los servicios médicos han sido durante mucho tiempo un objetivo de Amazon, tanto para reducir los costos del cuidado de la creciente fuerza laboral del gigante del comercio electrónico como por tratarse de una potencial fuente de ingresos en un área que, según algunos, está lista para dar el paso hacia la transformación digital.

Amazon Care comenzó en 2019 como un programa piloto para los empleados en la sede de la compañía en Seattle y sus alrededores, que ofrece servicios médicos virtuales y, en algunos casos, en persona. A partir del miércoles, Amazon comenzó a ofrecer el programa a otras compañías con sede en el estado de Washington, dijo Amazon en un comunicado en su blog. A partir de este verano, la compañía expandirá Amazon Care al resto de sus trabajadores en EE.UU., así como a otras compañías.

“Ampliar la atención a otras empresas como un beneficio en el lugar de trabajo es una parte necesaria de la búsqueda de Amazon para expandirse en los servicios de atención médica, y podría ser una señal temprana de que tiene la intención de desarrollar este tipo de servicios con el tiempo”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Poonam Goyal, en una nota. “También ayudará a Amazon a competir indirectamente contra las clínicas minoristas, donde se están expandiendo rivales como Walmart, Target, Kroger, CVS y Walgreens”.

Amazon tiene varias iniciativas de atención médica en curso. A finales del año pasado, la compañía lanzó el servicio de farmacia en línea en Estados Unidos bajo su propia marca, basándose en PillPack, una farmacia de distribución por correo que Amazon había adquirido. La compañía también vende equipos de oficina y algunos suministros médicos a hospitales y clínicas a través de su programa de ventas comerciales, Amazon Business.

El interés de la compañía en la atención médica a menudo reduce los precios de las acciones de los titulares de la industria a medida que los inversionistas intentan evaluar el impacto que tendría un nuevo gran competidor. El último anuncio no fue la excepción. Las acciones de Teladoc Health Inc. y American Well Corp. cayeron alrededor de 7% el miércoles. Amazon se mantuvo prácticamente sin cambios.

Amazon es conocida por lanzar experimentos, solo para abandonarlos más tarde. Eso es lo que sucedió con su primer gran esfuerzo de atención médica, una empresa conjunta con Berkshire Hathaway Inc. y JPMorgan Chase & Co. que buscaba explorar nuevas formas de reducir los costos atención médica. En enero, el trío dijo que cancelaría la operación y distribuiría su experiencia entre los patrocinadores de la empresa.

Amazon Care ofrece consultas, facilitadas a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, las 24 horas del día. La compañía proporciona acceso a una rango de servicios de atención primaria y urgente, desde covid-19 hasta vacunas contra la influenza y solicitudes de recetas. El servicio, que es provisto para Amazon por Care Medical, una oficina que trabaja exclusivamente con Amazon, ya incluye la opción de visitas en persona a los hogares de pacientes en el área de Seattle.

No está claro qué tan ampliamente Amazon ofrecerá visitas físicas. En la publicación del blog del miércoles, Amazon dijo que el servicio en persona se expandiría a Washington DC, Baltimore “y a otras ciudades en los próximos meses”.