Hubble observa cómo la Gran Mancha Roja de Júpiter se comporta como una pelota antiestrés

Las nuevas observaciones del telescopio espacial Hubble de la NASA de la legendaria Gran Mancha Roja (GRS) de Júpiter, recopiladas durante 90 días entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, revelan que la GRS no es tan estable como podría parecer, ya que los datos recientes muestran que “se mueve como un cuenco de gelatina”.

Las imágenes combinadas del Hubble permitieron a los astrónomos montar una película con lapso de tiempo del comportamiento ondulado de la GRS.

Los astrónomos han observado la legendaria Gran Mancha Roja (GMR) de Júpiter, un anticiclón lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra, durante al menos 150 años.

“Si bien sabíamos que su movimiento varía ligeramente en longitud, no esperábamos ver oscilaciones en su tamaño. Hasta donde sabemos, no se había identificado antes”, ha dicho Amy Simon del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, autora principal del artículo científico publicado en The Planetary Science Journal.

La investigadora ha explicado que esta es la primera vez que tienen la cadencia de imágenes adecuada del GRS. “Con la alta resolución del Hubble podemos decir que el GRS definitivamente está entrando y saliendo al mismo tiempo que se mueve más rápido y más lento. Eso fue muy inesperado y, por el momento, no hay explicaciones hidrodinámicas”, ha comentado.

El Hubble monitorea a Júpiter y los demás planetas del sistema solar exterior todos los años a través del programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) dirigido por Simon, pero estas observaciones se realizaron en un programa dedicado al GRS.

Comprender los mecanismos de las tormentas más grandes del sistema solar coloca la teoría de los huracanes en la Tierra en un contexto cósmico más amplio, que podría aplicarse para comprender mejor la meteorología en los planetas que giran alrededor de otras estrellas.

El equipo de Simon utilizó el Hubble para acercarse a la GRS y observar en detalle su tamaño, forma y cualquier cambio sutil de color. “Cuando observamos de cerca, vemos que muchas cosas cambian de un día para otro”, ha dicho Simon.

Esto incluye observaciones con luz ultravioleta que muestran que el núcleo distintivo de la tormenta se vuelve más brillante cuando la GRS alcanza su tamaño más grande en su ciclo de oscilación. Esto indica una menor absorción de neblina en la atmósfera superior.

“Mientras acelera y desacelera, la Gran Mancha Roja está empujando contra las corrientes en chorro que soplan al norte y al sur”, ha explicado el co-investigador Mike Wong de la Universidad de California en Berkeley. “Es similar a un sándwich donde las rebanadas de pan se ven obligadas a abultarse cuando hay demasiado relleno en el medio”, ha añadido.

Wong ha comparado esto con Neptuno, donde las manchas oscuras pueden desplazarse descontroladamente en latitud sin fuertes corrientes en chorro que las mantengan en su lugar. La Gran Mancha Roja de Júpiter ha estado en una latitud sur, atrapada entre las corrientes en chorro, durante el alcance de las observaciones telescópicas desde la Tierra.

El equipo ha seguido observando cómo el GRS se encoge desde que comenzó el programa OPAL hace diez años. Predicen que seguirá encogiéndose antes de adoptar una forma estable, menos alargada.

“En este momento está sobrepasando su banda de latitud en relación con el campo de viento. Una vez que se encoja dentro de esa banda, los vientos realmente lo mantendrán en su lugar”, ha asegurado Simon.

El equipo predice que el GRS probablemente se estabilizará en tamaño, pero por ahora el Hubble solo lo ha observado durante un ciclo de oscilación. Los investigadores esperan que en el futuro otras imágenes de alta resolución del Hubble puedan identificar otros parámetros jovianos que indiquen la causa subyacente de la oscilación.

El telescopio espacial Hubble ha estado en funcionamiento durante más de tres décadas y continúa realizando descubrimientos revolucionarios que dan forma a la comprensión fundamental del universo.

Hubble es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea). El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, administra el telescopio y las operaciones de la misión.

Lockheed Martin Space, con sede en Denver, Colorado, también apoya las operaciones de la misión en Goddard. El Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, que es operado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, lleva a cabo operaciones científicas del Hubble para la NASA.