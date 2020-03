Pacientes en ‘hoteles hospitales’ deben permanecer al menos un mes en cuarentena

El gobierno está haciendo uso de instalaciones hoteleras para trasladar pacientes que padecen Covid-19 y aplicar un protocolo de monitoreo y evaluación más cercano para estar atentos a los síntomas que presenten.

La medida que busca no saturar la capacidad de los centros de salud, ha llevado a usar hoteles que no estaban operativos y al encontrarse algunos vacíos no se les había hecho el mantenimiento requerido.

La directora nacional de Salud, Nadja Porcell, dijo a La Prensa, que cualquier queja de carácter sanitario será admitida y objeto de una inspección. “Podría ser contratada una empresa para la atención de la condición sanitaria de estas instalaciones”, dijo.

Varios pacientes manifestaron que recibieron el llamado del Minsa (Ministerio de Salud), para preparar sus enseres y afectos personales porque serían trasladados a un hotel de la localidad, donde recibirían una atención más dedicada que en sus hogares.

“El viernes 27 de marzo, nos fueron a buscar a la casa para ser traslados, por orden el Minsa, a un hotel. Pero al llegar nos encontramos con un hotel que tenía las habitaciones llenas de plaga, polvo y no se le había dado mantenimiento pues estuvo cerrado desde hace 8 meses y tuvimos que ponernos a limpiar nosotros mismos”, relata la paciente que nos pidió no colocar su identidad.

La directora general de salud precisó que son varios los hoteles que están usando y cuentan con el personal requerido de salud para el objetivo de esta intervención sanitaria. “Por respeto a la confidencialidad que tienen derecho los pacientes, no revelamos los nombres de estos hoteles”, dijo Porcell.

El protocolo en los hoteles lleva a que las personas estén confinadas en las habitaciones asignadas. El personal de la salud solo se comunica con los pacientes por teléfono y les dejan la comida en la puerta sin tener contacto físico para evitar cualquier contagio. Igualmente algunos hoteles no tienen personal administrativo operando para evitar riesgos sanitarios.

“Este seguimiento [en los hoteles], va dirigido fundamentalmente a preservar el estado de salud, realizar el cumplimiento estricto de la cuarentena necesaria, administrar el tratamiento adecuado y valorar la evolución del estado de salud. Se cuenta con personal médico y de enfermería que realizan esta tarea”, agregó Porcell.

Porcell aclaró que aunque algunos pacientes quisieran volver a sus hogares a seguir la cuarentena, una vez trasladados al hotel deben seguir cumpliendo de forma estricta la cuarentena en esas instalaciones. El tiempo puede ser de un mes, según la evolución de los pacientes.

“El protocolo de atención en este tipo de instalaciones, indica que la cuarentena es de estricto cumplimiento en la instalación. Desde nuestro punto de vista, es un ofrecimiento loable de empresarios poder utilizar los hoteles para este tipo de atención en estos momentos y el Gobierno lo ha aceptado", expresó Nadja Porcell.

Algunos pacientes informaron que han logrado que personal del Minsa les permita recibir productos, alimentos y enseres personales que les hacen llegar familiares y amigos a las habitaciones, cumpliendo las medidas sanitarias y de distanciamiento social.

“La experiencia ha sido difícil porque uno está más cómodo en su hogar, pero entendemos que esta es una enfermedad delicada y se puede contagiar a otras personas”, dijo una paciente que fue trasladada con su esposo y dos hijos.

Los pacientes deben estar al menos un mes en ese confinamiento bajo supervisión del Minsa. “Nos informaron que en 15 días nos volverán a hacer la prueba de coronavirus, si salimos negativos igual nos debemos quedar 15 días más en cuarentena para evitar que nos volvamos a enfermar porque las defensas quedan afectadas”, agregó la paciente.

“Esto es muy triste y lamentable. El golpe emocional golpea más que la enfermedad en sí, pero tenemos fe en Dios que mejoraremos”, dijo la paciente que además tiene a dos de sus familiares hospitalizados por la misma enfermedad.

La directora de Salud del Minsa, expresó que además de la atención médica por el Covid-19, han dispuesto de equipos de salud mental para asistir a las personas que lo requieren, dado que entienden el impacto que representa estar en esas circunstancias fuera de su hogar.