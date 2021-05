Pacífica Salud, la Universidad de Birmingham y otros centros de salud participan en estudio mundial.

NOTA DE PRENSA

Una publicación reciente en la revista médica internacional Anaesthesia (marzo, 2021) concluye que las cirugías electivas en pacientes recuperados de infección por COVID-19 deben ser realizadas luego de 7 semanas de recuperados.

(Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study)

Este estudio fue realizado por el grupo colaborativo internacional de investigadores CovidSurg y GlobalSurg, dirigido por expertos de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Se llevó a cabo en el mes de octubre del 2020 al nivel mundial contando con la participación de 116 países, analizando más de 140 000 pacientes que fueron operados durante pandemia, convirtiéndose en el estudio internacional en la actualidad más grande en cirugía para tomar decisiones y dar recomendaciones. Los resultados demuestran que luego de 7 semanas la probabilidad de complicaciones es similar a aquellos pacientes que no padecieron COVID-19.

En Panamá, el Hospital Pacífica Salud formó parte de este estudio con la participación de los cirujanos investigadores Dr. Moisés Cukier, Dr. Homero Rodríguez y Dra. Emmy Arrue.

Este aporte académico a la literatura médica mundial permite tomar decisiones más seguras basado en evidencias al programar intervenciones quirúrgicas que no sean de urgencia.

La colaboración nacional e internacional es parte del trabajo en equipo multidisciplinario que caracteriza a Pacífica Salud y refuerza el concepto de una atención médica centrada en el paciente con la mejor evidencia disponible de la mano con un personal de salud de la más alta calidad.