Una mayor inversión en salud mental, elemento clave en tiempos de pandemia

Este 2020, el día mundial de la salud mental se celebra en un momento en que las vidas cotidianas se han visto alteradas a consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Cuarentenas, educación a distancia, teletrabajo, y ni qué decir de las personas que han perdido a un ser querido, sin siquiera una despedida.

“La pandemia nos ha traído dolor, pero también la oportunidad de poner la salud mental sobre la mesa”, dijo la doctora Juana Herrera, directora general del Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM), en una entrevista con este medio.

¿Cuál era el panorama, en salud mental, antes de la aparición de la Covid-19?

Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablaba de varios millones de personas afectadas por salud mental: 300 millones en el mundo padecían de depresión; 270 millones de ansiedad; 50 millones de epilepsia; 50 millones diagnosticadas con demencia; 21 millones con esquizofrenia; más de medio millón de muertos por consumo de sustancias; casi un millón de fallecidos al año por conducta suicida.

Eso era la condición previa a la crisis sanitaria ¿y ahora en tiempos de pandemia?

El cambiar la rutina de las personas influyó enormemente. En aquellos que tenían un trastorno previo o aquellos que nunca pensaron verse en esto pero que pudieran tener factores predisponentes, ante la falta de control, pueden desarrollar síntomas de trastornos mentales. Los síntomas de ansiedad de quien debuta nuevamente o que tenía un diagnóstico previo son iguales.

“Tenemos que celebrar que la salud mental está puesta en la mesa de discusión en este momento, a pesar de la pandemia. Dra. Juana Herrera Araúz

¿Cómo pudiera describir esta situación?

La pandemia la pudiéramos ver en tres fases. La primera de ellas es la negación. Cuando empezaron a hablar de Wuhan, en China, muchos decían, eso está lejos, no va a llegar aquí. La negación es parte de los trastornos en salud mental. Y cuando eso llega al país hay un choque. Lo segundo es el aprendizaje, tener que ajustarse para sobrevivir y seguir adelante. Y la tercera etapa es el crecimiento. Aquí tengo que felicitar a aquellos jóvenes que han hecho un emprendimiento increíble... han logrado seguir adelante, dando un ejemplo de que no todo es perjudicial. Sin embargo, sí hay jóvenes que el cambio de la socialización los ha afectado. Por ejemplo, eso de celebrar los cumpleaños en Zoom, se han resistido, porque han entrado en una fase de pensamiento negativo, que piensan que eso no tiene sentido.

¿Cuáles son los síntomas más notorios, por ejemplo, en el caso de la ansiedad y la depresión, episodios muy comunes en esta pandemia?

Irritabilidad, intranquilidad, falta de tolerancia. La persona no puede dormir bien o lo hace por pocas horas. En depresión, duerme mucho, hay alteración del sueño, ingesta de comida, negatividad. Frente a cada uno de estos hay que dar recomendaciones. Por ejemplo, hacer una higiene del sueño, es decir, una hora antes de acostarme no estar con el celular ya que te mantiene alerta y esa alerta no se pasa en 10 minutos. No hay que estar pegado a la computadora, ni tomar colas o bebidas azucaradas. En el día se debe tener una rutina, levantarse y organizarse, es una cuestión de autoestima.

PERFIL Médico psiquiatra con doctorado en ciencias clínicas con especialización en adicciones. Tutora clínica de médicos residentes de psiquiatría. Coautora del artículo “Descentralización de los servicios de salud mental”, capítulo 25 del libro Salud Mental en la comunidad (segunda edición OPS-OMS 2009).

Si después de todo esto no hay mejoría ¿qué se puede hacer?

De seguir irritado, gritando a un familiar, o no puedo dormir, con pensamientos negativos, hay que buscar ayuda. En el INSAM se abrieron unas líneas telefónicas [523-6813 y 6846], por instrucción del despacho superior del Ministerio de Salud. Del 15 de abril a esta fecha se han recibido 3 mil llamadas, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Al inicio de la pandemia, las llamadas eran por ansiedad, depresión, insomnio. La ansiedad vinculada a que se me pegara la Covid-19, por la pérdida de trabajos, miedo por perder la casa. Otros, preocupados por sus propios familiares. Han llamado más mujeres que hombres.

INVERTIR MÁS, UNA PRIORIDAD GLOBAL: EL MENSAJE DE LA FECHA

En ocasión de la fecha, la OMS dio a conocer que, según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumenten considerablemente en los próximos meses y años.

“Invertir en los programas de salud mental en el ámbito nacional e internacional, infrafinanciados desde hace años, es ahora más importante que nunca”, expresó la organización.

Este llamado a una mayor inversión en salud mental no es solo para Panamá, sino para todos los países, dice Herrera. “Con la cantidad de trastornos mentales no va a haber suficientes psicólogos clínicos o psiquiatras para atender a todo el mundo. Por más que podamos formarlos no se van a dar abasto”, comentó la médico psiquiatra.

A propósito de la fecha, Herrera urgió a reforzar la atención primaria. “Cuando tienes una depresión leve, tú sales con una intervención, con una buena escucha, dando sugerencias y recomendaciones. En una moderada, le das su medicamento para, si es el caso, la persona pueda dormir”, explicó. En caso de que la situación sea insostenible entonces se deriva a los especialistas.

Sin embargo, ocurre que en la atención primaria, no hay medicamentos, no hay personal capacitado o, en el caso de tener que trasladar a la persona a un hospital, no hay camas disponibles.

La atención primaria debe verse reforzada a través de actualización del personal sanitario, además que es necesaria la inversión en prevención y estilos de vidas saludables, enfatizó.

Una persona no puede tener hipertensión o diabetes, pero si tiene una ansiedad o depresión, tampoco es que tiene una salud integral sino parcial, concluyó Herrera.

