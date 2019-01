Apertura a nuevas alternativas para fumadores adultos

Actualmente, la Asamblea Nacional de Panamá está considerando una legislación encaminada a reducir la prevalencia del tabaquismo en el país. El proyecto de ley 136 incluye un número de medidas que podría obstaculizar la capacidad de operación de las empresas legalmente establecidas en el país y se crearían oportunidades adicionales para el mercado ilícito. Además regularían el contenido y divulgación de información sobre las alternativas que han demostrado científicamente ser una mejor opción que seguir fumando cigarrillos.

El contrabando de cigarrillos constituye un gran peligro a la salud de los fumadores, dado que les expone a productos que no cuentan con los controles de calidad requeridos por la ley. Por ello, en Panamá es urgente una regulación al tabaco que reduzca el contrabando de cigarrillos que según estimaciones alcanza un 80% del mercado.

Si se regula el mercado ilícito y se revisa el respaldo científico de las nuevas alternativas, los panameños tendrán una mejor opción para reducir los daños generados por consumir cigarrillos y se contribuiría de una manera positiva en la salud pública en el país.

Hacia una ley que beneficie al consumidor y al Estado

Es importante que el proyecto de ley 136 que se discute en la Asamblea Nacional para regular a la industria tabacalera, establezca un marco normativo para los productos innovadores y que contrarreste el creciente contrabando de cigarrillos. Una ley que no contemple estos aspectos invita al consumidor a adquirir productos ilícitos mucho más baratos que no cumplen con ninguna regulación y que contribuye a que el Estado deje de percibir los impuestos que no pagan las empresas ilegales que tienen casi monopolizado el mercado de cigarrillos.

Aunque es cierto que las regulaciones deben continuar disuadiendo a las personas de empezar a fumar y promover la cesación, también es importante que las personas que deciden seguir fumando tengan la oportunidad de cambiarse a mejores alternativas.

Un número creciente de gobiernos alrededor del mundo están complementando las medidas de control del tabaco enfocándose en una estrategia de reducción del daño ofreciendo alternativas a los fumadores adultos de productos menos nocivos y científicamente respaldados. Estados Unidos, por ejemplo, ha expresado abiertamente su apoyo a las alternativas a los cigarrillos para adultos que quieren acceder a la nicotina a través de productos menos nocivos.

Desde su anuncio de política en julio de 2017, la FDA de los Estados Unidos ha dejado claro que las medidas orientadas a reducir de manera drástica el tabaquismo deberían estar complementadas, proporcionándoles mejores alternativas a los fumadores que sean innovadoras y estén respaldadas por la ciencia. Asimismo, países como Reino Unido y Nueva Zelanda han desarrollado planes que apoyan la iniciativa.

Contra el comercio ilegal en beneficio de la población

Las medidas regulatorias deberían ser parte de cualquier estrategia para luchar contra el comercio ilegal de productos de tabaco y debería aplicarse de igual manera a todos. Pero un marco regulatorio de cumplimiento efectivo únicamente por parte de la industria legítima podría tener como resultado que se abran las puertas a los productos ilegales, los cuales no tienen interés en cumplir con las reglas.

El comercio ilícito se trata fundamentalmente de oportunidades económicas. Una regulación que incrementa los costos para la industria legítima, los cuales serán ignorados por las mafias que operan en la ilegalidad, solo provocará que se incrementen los márgenes de ganancia para los criminales.

Si bien por lo general las regulaciones hacen sentido por razones de salud o seguridad, los gobiernos también deben considerar las consecuencias no intencionadas de una regulación excesiva; por ejemplo, los potenciales esquemas de licencia requieren de una gran transparencia y escrutinio para asegurar que esas medidas no se conviertan simplemente en otra avenida para la corrupción.

Los facilitadores del comercio ilícito, tales como las vulnerabilidades en zonas de libre comercio, deberían ser abordados por el gobierno panameño y la comunidad internacional a través de una regulación que, por un lado, busque un mayor control de bienes de consumo “sensibles” pero, por otro lado, preserve los beneficios del libre comercio. Las autoridades deben asegurar que el tráfico de productos ilícitos tenga las mismas sanciones en distintos países, más allá de si la infracción tuvo lugar fuera o dentro de la zona de libre comercio.

La cooperación público-privada es crucial para alcanzar el objetivo de eliminar no solo el comercio ilícito de productos de tabaco, sino también el comercio ilícito en general. Es por ello que resulta primordial acercar el conocimiento y la experiencia de todas las partes interesadas, incluyendo a los tomadores de decisión a nivel nacional, las fuerzas de seguridad, el sector privado y la sociedad civil.