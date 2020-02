Cohete de SpaceX aterriza con éxito sobre plataforma en el mar

ESPACIO

SpaceX hizo aterrizar exitosamente su cohete Falcon 9 sobre una plataforma en el mar, después del lanzamiento al espacio de un satélite japonés de comunicaciones.

El lanzamiento y aterrizaje realizados por la empresa con sede en California fue parte de sus esfuerzos por reutilizar partes del costoso cohete en vez de dejarlo caer en el océano.El cohete blanco fue lanzado en la oscuridad de la noche hacia el espacio desde Cabo Cañaveral, Florida (sureste de EEUU), a la 01:26 a.m locales.

El aterrizaje sobre una plataforma bautizada como "Of Course I Still Love You" (Por supuesto que todavía te amo) era especialmente desafiante, debido a que el satélite JCSAT-16 tenía que ser llevado a una órbita geoestacionaria de transferencia, que es altamente elíptica.

"La primera etapa (del cohete) estará sujeta a velocidades y a un calor de reingreso extremos, haciendo muy desafiante un aterrizaje exitoso", había advertido antes de la misión la empresa Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX.

Los miembros del centro de control de la misión de SpaceX estallaron en aplausos cuando vieron en un video en vivo el aterrizaje exitoso de la primera etapa del cohete.

El satélite de comunicaciones ayudará a proporcionar servicios más estables para la distribución de videos y transferencia de datos en Asia, Rusia, Oceanía, el Medio Oriente y Norteamérica.