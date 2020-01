EU prohíbe venta foie-gras, restaurantes lo regalan

NUEVA YORK, Estados Unidos (ANSA) - Los restaurantes "indisciplinados" de California, donde se prohibió la venta del tradicional foie-gras francés (hígado de pato u oca engordado compulsivamente), ahora lo regalan para seguir atrayendo a clientes amantes de la cuestionada especialidad.



Desde que entró en vigencia la prohibición, apuntó recientemente un artículo del New York Times, un número no precisado de dueños de restaurantes sigue ofreciendo sin cobrar el costosísimo producto importado de Francia.



Es una forma de sortear la ley que prohíbe la venta de foie-gras, pero no dice nada sobre darlo sin intercambios de dinero de por medio. Algunos defensores empedernidos del famoso hígado de ave están estudiando ahora nuevas estrategias para reconstruir su stock.



"Se me está terminando mi tesoro. Pero el foie-gras se congela que es una maravilla. Es un producto magnífico, y en el peor de los casos siempre puedo subirme dos horas al auto para ir a comprarlo a Nevada", comentó Adam Pechal, chef y dueño de Thir13en, un famoso restaurante de Sacramento.



Aunque no se valgan de un tono tan abiertamente desafiante, la mayor parte de los propietarios de restaurantes esperan el resultado de dos recursos que intentan evitar la prohibición.



Además, muchos expresan dudas sobre el hecho de que las autoridades se dediquen a hacerlo respetar. "En California -dijo Rob Black, director de la Golden Gate Restaurant Association- antes de la prohibición había unos 400 restaurantes que servían foie-gras. La mayor parte se adecuó, pero ¿cuántos lo dan gratis?

Nadie lo sabe".



La prohibición de vender foie-gras en California es única en su género. La ley fue aprobada por primera vez en 2004, tras las protestas de los defensores de los animales que consideran cruel la alimentación forzada de patos y ocas para hacerles engordar el hígado.



Después de su aprobación, se había dado un plazo de siete años para permitir la adecuación a la nueva normativa, que entró en vigencia el 10 de julio 2012.