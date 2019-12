Higiene: arma para prevenir los molestos orzuelos

En ocasiones, algunas personas desarrollan un abultamiento en un párpado, que puede causar molestia, dolor y lucir rojo e inflamado. En la mayoría de los casos se trata de un orzuelo. El doctor Raúl A. Chanis C., cirujano oftalmólogo de la Clínica Chanis, explica que existen dos tipos de orzuelos, el externo y el interno (o chalazión).

“El orzuelo es causado por el bloqueo, infección o inflamación en uno o varios de los ductos de las glándulas en los párpados responsables de lubricar el ojo. Los síntomas iniciales pueden ser sensibilidad molestosa o dolorosa, inflamación y aumento de lagrimeo. En algunos casos el orzuelo puede crecer mucho causando caída del párpado por el peso y además visión borrosa. En casos en donde el enrojecimiento se generaliza e intensifica a todo el párpado, puede ser que la inflamación o infección esté afectando el tejido adyacente (celulitis pre-septal)”.También puede aparecer otro tipo de protuberancia en un párpado: los papilomas, que son lesiones sobreelevadas producidas por un virus. “Se puede presentar en cualquier área cutánea palpebral. Este puede mantenerse del mismo tamaño por años, como también presentar un crecimiento lento o rápido. Suelen dar molestias tipo picazón, pero la queja mayor es el aspecto antiestético. La inflamación del área es poco común”, detalla el doctor Chanis. Un orzuelo puede ser considerado como un quiste, pero hay quistes que no son orzuelos, agrega el especialista. “Estos pueden aparecer en cualquier área del espesor del párpado y en su mayoría no presentan inflamación. Usualmente aumentan de tamaño y presentan un contenido líquido o sólido. Por su posición anatómica y características, el oftalmólogo con el uso de instrumentos de magnificación puede diagnosticarlos”.

BLEFARITIS



De acuerdo con información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y del Centro Médico de la Universidad de Maryland, en las personas que tienen una condición llamada blefaritis pueden presentarse orzuelos recurrentes.



Chanis explica que la blefaritis es una afección frecuente que provoca una inflamación que afecta los párpados y las pestañas. Los síntomas incluyen enrojecimiento, irritación, formación de costras (usualmente amarillentas) y una sensación seca o arenosa en los ojos y los párpados. En la mayoría de los casos no causa daño a la visión. “La causas típicas de esta afección incluyen infecciones bacterianas, reacciones alérgicas, enfermedades inmunológicas o mala higiene de los párpados”.



¿Cómo incide el uso de maquillaje, cremas, pestañas falsas o lentes de contacto en la aparición de protuberancias en los párpados?

“El uso de todos los antes mencionados puede producir orzuelos y blefaritis. Debido a que los ductos de las glándulas que producen parte de las lágrimas drenan al ojo por unos poros que se encuentran en el borde palpebral, estos poros pueden ser tapados por estos productos produciendo una obstrucción de los ductos. Cuando las glándulas no pueden drenar su contenido, se forman los orzuelos”, menciona el médico.



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO



Para prevenir estos problemas es importante la higiene. Hay que lavarse muy bien las manos antes de tocar los ojos.



El doctor Chanis recomienda la limpieza diaria de los párpados con un champú de bebé que no irrite los ojos, y advierte que en caso de presentar alguna infección, los maquillajes que utiliza pueden infectarse, por lo que deben ser descartados y cambiados por unos nuevos cuando ya no tenga la infección.

No es recomendable tratar de extirpar un orzuelo ni cualquier otro tipo de protuberancia del párpado. En caso de tener un orzuelo, lo ideal es acudir donde un oftalmólogo, aunque no es obligatorio. Tome en cuenta que el oftalmólogo tiene la capacidad de hacer un examen más minucioso con sus instrumentos de magnificación, observando la magnitud de la afección. Así puede decidir si el tratamiento debe ser solo con una higiene especial, o debe incluir antibióticos tópicos (como gotas o ungüento). En algunos casos el paciente debe tomar antibióticos orales por periodos extensos.