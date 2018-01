Medicamento contra cáncer de mama obtiene estatuto de 'terapia innovadora' en EU

El medicamento Kisqali utilizado para el tratamiento del cáncer de mama obtuvo el estatuto de "terapia innovadora" de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), anunció este miércoles el grupo farmacéutico suizo Novartis.

Cuando se utiliza combinado con una terapia endocrina oral para pacientes que sufren de un cáncer de mama avanzado HR+/HER2-, demostró "una eficacia superior", según el estudio clínico de fase III Monaleesa-7 dedicado a ese medicamento, indicó la empresa.

El cáncer de mama antes de la menopausia es el cáncer más mortífero entre las mujeres de entre 20 y 59 años.

La FDA otorga el estatuto de "terapia innovadora" para acelerar el desarrollo y el examen de nuevos medicamentos para enfermedades graves o potencialmente mortales "si el tratamiento demostró una mejora sustancial con relación a un tratamiento disponible en al menos un criterio médico significativo", señaló Novartis en su comunicado.

