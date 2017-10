Médicos estudiarán cerebro del agresor de Las Vegas

Los científicos se preparan para realizar un estudio microscópico del cerebro del agresor de Las Vegas, pero los expertos señalan que lo que sea que encuentren posiblemente no sea lo que lo llevó a matar a 58 personas en el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos.

El cerebro de Stephen Paddock será enviado a la Universidad de Stanford para que se le practiquen estudios durante varios meses, después de que la inspección visual durante una autopsia no reveló ninguna anormalidad, informaron las autoridades de Las Vegas.

Los médicos realizarán diversos análisis forenses, incluyendo un examen del tejido del cerebro del hombre de 64 años, en busca de posibles problemas neurológicos.

El cerebro llegará en breve a California y Stanford recibió instrucciones de no escatimar en el estudio, según un reporte del The New York Times.

Será diseccionado a profundidad para determinar si Paddock sufría problemas de salud como derrames, enfermedades en los vasos sanguíneos, tumores, algunos tipos de epilepsia, esclerosis múltiple, desórdenes degenerativos, trauma físico o infecciones.

Hannes Vogel, director de neuropatología del Centro Médico de la Universidad de Stanford, no reveló a The Associated Press detalles del procedimiento y refirió cualquier pregunta a las autoridades del condado Clark, donde se ubica Las Vegas.

Vogel dijo al Times que no dejará ningún aspecto sin investigar a fin de poner fin a la especulación sobre la salud de Paddock, mientras los investigadores luchan por identificar el motivo de la masacre.

Los estudios se realizarán cerca de un mes después de que Paddock realizara miles de disparos a través de las ventanas de su habitación en el piso 32 del hotel y casino Mandalay Bay hacia una multitud de asistentes a un festival de música country.

Después de matar a 58 personas y herir a cientos más, Paddock se quitó la vida con un tiro en la boca, dijo la policía.