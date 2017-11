Píldora digital detecta si el paciente tomó la medicina

Reguladores federales en Estados Unidos aprobaron la primera píldora digital que incluye un sensor que puede detectar si el paciente ha tomado o no la medicina.

La píldora Abilify fue aprobada inicialmente por la Administración Alimentos y Medicamentos (FDA) en el 2002 para tratar la esquizofrenia y la tecnología del sensor fue aprobada para comercialización en el 2012.

La agencia dijo en un comunicado el lunes que la píldora con tecnología digital “envía un mensaje desde su sensor a un dispositivo en un parche”. "Poder rastrear la ingestión de medicamentos pudiera ser útil para algunos pacientes”, dijo en una declaración el doctor Mitchell Mathis, de la FDA.

“La FDA respalda el desarrollo y uso de nueva tecnología en medicamentos por prescripción y está comprometida a trabajar con compañías para entender cómo esa tecnología puede beneficiar a pacientes y prescriptores”.

Abilify MyCite fue creada por Otsuka Pharmaceutical Co. y el sensor fue creado por Proteus Digital Health. La aprobación de la nueva versión digital viene con advertencias, no obstante. Aunque el sistema rastrea dosis, no se ha de mostrado que mejore el cumplimiento de los pacientes, dijo la FDA.

"Abilify MyCite no debe ser usado para determinar ingestión del medicamento en tiempo real ni durante una emergencia, porque la detección pudiera demorarse o no ocurrir”, señala el comunicado.

Los pacientes pueden seguir las dosis en sus celulares y permitir que sus médicos tengan acceso a la información a través de un portal web. Las compañías dijeron que el sensor “se activa cuando llega a los jugos gástricos en el estómago y se comunica con el parche”.

La FDA dijo que el nuevo Abilify está aprobado para el tratamiento de esquizofrenia, trastorno bipolar y como tratamiento adicional para depresión en adultos.