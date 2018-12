Reporte revela negligencia y maltrato en zoológico de Puerto Rico

Inspecciones federales en el único zoológico de Puerto Rico han encontrado animales sacrificados de manera salvaje o por razones poco claras, atención veterinaria inadecuada y varios problemas más.

En documentos obtenidos por The Associated Press, los inspectores acusaron a un veterinario que laboraba en el zoológico de encubrir la muerte de animales.

También dicen que, en un momento dado, las instalaciones funcionaban con un solo veterinario de medio tiempo y usaban medicamentos caducados.

Los documentos del zoológico Dr. Juan A. Rivero, en la ciudad occidental de Mayaguez, fueron publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos después de presentar una petición bajo la Ley de Libertad de Información.

Entre los hallazgos más perturbadores está un documento del 2014 en el que un inspector revela que un puma, un coatí y un babuino fueron sacrificados porque "no estaban en condiciones de ser exhibidos".

"Cuando cuestioné esto, el veterinario no tenía realmente una explicación. Esto me parece perturbador. Si estos animales no están 'en condiciones de ser exhibidos', ¿por qué les permitió el zoológico que llegaran a ese estado sin atención o intervención veterinaria y luego decidió sacrificarlos?", escribió el inspector.

El zoológico permanece cerrado desde el huracán Irma en 2017 y defensores de los animales han manifestado su preocupación por el estado de los animales y porque no se les ha permitido verlos.