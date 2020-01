Santos lamenta el desdén hacia el cambio climático de países ricos

BOGOTA, Colombia.(Xinhua).-El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lamentó este sábado que los países con grandes emisiones de carbono, no asumieran un "compromiso concreto" contra el cambio climático en la reciente de la cumbre de Durban, Sudáfrica."Lamento mucho que en la reunión los países más responsables de este cambio climático no fueron capaces de asumir un compromiso concreto" para frenar este fenómeno, dijo Santos en su tradicional reunión sabatina.Desde la localidad de Tunja, en el departamento de Boyacá (este), el mandatario se refirió a las negociaciones que durante dos semanas se realizaron en Sudáfrica y las cuales resultaron en una prórroga del protocolo de Kyoto, que debía concluir este 2102, que comprome a los países adherentes a reducir los gases de efecto invernadero.Sin embargo, países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Japón se mantuvieron al margen del convenio, es decir, que no están obligados a reducir las emisiones de carbono, a pesar de que son los mayores generadores de gases en el mundo."Vimos infortunadamente poca voluntad política de comprometerse" de parte de los países industrializados, aseveró el jefe de Estado, quien tocó el tema de Durban durante un discurso sobre los efectos de las intensas lluvias que azotan Colombia.La Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 17) sesión del 28 de noviembre al 11 de diciembre pasado en Durbán, Sudáfrica, y lo único que logró fue prorrogar hasta el 2015 la negociación de un nuevo régimen de mitigación de gases con efecto invernadero, que entraría en vigor hasta 2020.De acuerdo con el índice de riesgo climático mundial, emitido durante la cumbre en Durban, Colombia es uno de los países de América Latina con mayor afectación por cuenta de este fenómeno.También figuraban dentro del listado Honduras y Guatemala. En el transcurso de 2011 y según un reporte de la Cruz Roja Colombiana, fechado el 14 de diciembre, al menos 144 personas han fallecido y más de 58 mil han resultado damnificadas en eventos asociados al invierno como avalanchas e inundaciones "Nosotros vamos a seguir insistiendo (en que se asuman compromisos).Colombia tiene la obligación, por nuestra propia supervivencia, pero también porque tenemos un peso específico en estas materias de ambiente", agregó el presidente Santos.