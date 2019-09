Tres astronautas, entre ellos el primer emiratí, llegan a la EEI

El astronauta Haza al Mansuri hizo historia este jueves, al convertirse en el primer ciudadano de Emiratos Árabes Unidos en viajar al espacio e ingresar a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Haza al Mansuri despegó el miércoles en una nave Soyuz MS-15 junto a la estadounidense Jessica Meir y el ruso Oleg Skripotchka. Tras seis horas de vuelo sin problemas, los tres astronautas se unieron a los seis miembros de la EEI que ya se encontraban en la estación con una "alegre ceremonia de bienvenida", indicó la NASA en Twitter.

En un video de la agencia espacial estadounidense se ve a los tres recién llegados acceder a la EEI por una esclusa antes de saludar a los compañeros ya presentes.

.@Astro_Jessica, @Astro_Hazzaa and Oleg Skripochka entered the orbiting lab and joined six of their station crewmates for a joyful crew greeting ceremony today. https://t.co/Oy3oC3MS6mpic.twitter.com/iMzQXpnAS9