La ciencia está en peligro, dice Hawking en mensaje póstumo

Desde la tumba, Stephen Hawking advierte que la ciencia y la educación están en peligro alrededor del mundo.

Las palabras del científico, que murió en marzo a los 76 años, fueron transmitidas en Londres durante la presentación de su último libro, Brief Answers To The Big Questions (respuestas breves a las grandes preguntas).

Hawking advirtió que la ciencia y la educación “corren más peligro que nunca”.

Dijo que la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la votación en Gran Bretaña para salir de la Unión Europa son parte de “una rebelión global contra los expertos, lo cual incluye a los científicos”.

El físico exhortó a los jóvenes a “elevar la vista a las estrellas, no bajarla a los pies... y preguntarse qué hace que el universo exista”.

“Es importante que no se rindan”, añadió.