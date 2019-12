Un mal oculto en los ojos

El glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial, es decir, que hay muchos factores que producen el daño por glaucoma en el nervio óptico. Esta afección roba la visión de forma gradual, según organismos internacionales de salud.Hoy finaliza la Semana Mundial del Glaucoma y, para conmemorar la ocasión, se realizó el lanzamiento de la iniciativa “Mira por tus ojos”, una campaña para concienciar en América Latina sobre la importancia de su diagnóstico temprano y buscar el tratamiento adecuado, para así prevenir la pérdida progresiva de la visión.Esta dolencia afecta a unos 60 millones de personas en el mundo, calcula el doctor Roberto Dam, miembro de la Sociedad Panameña de Oftalmología y de la Asociación Panameña de Glaucoma.Esta es una enfermedad que puede afectarle en cualquier rango de la vida, incluso hasta a un recién nacido. “No hay edad específica”, dice Dam, quien también es presidente de la Sociedad Centroamérica de Glaucoma.Indica que el glaucoma no tiene cura ni se puede recuperar la vista perdida, pero sí tratar y retrasar su progresión.El riesgo de desarrollar glaucoma es entre 4 y 9 veces más alto si hay antecedentes familiares.Las pruebas que se practican para su diagnóstico no son invasivas ni causan dolor, asegura.Como es una enfermedad que entre el 85% y el 90% de los casos no presenta síntoma, las personas sin problemas de visión deben hacerse un examen oftalmológico por lo menos cada dos años.