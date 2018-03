Las mejores citas de Stephen Hawking

"Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. El resto ha sido un regalo". (Entrevista en el New York Times , diciembre de 2004).

"Vivo con la perspectiva de una muerte temprana desde hace 49 años. No tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa". (Entrevista en el diario británico The Guardian , mayo de 2011).

"Si los extraterrestres nos visitan algún día, creo que el resultado será parecido a cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, un resultado nada positivo para los nativos".(Documental "Into the Universe", The Discovery Channel, 2010).