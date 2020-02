Cuatro panameños viajan a China a competencia de robótica

COMPETENCIA INTERNACIONAL ROBOCUP 2015

Cuatro jóvenes panameños con ingenio científico y talento para la robótica están en este instante en Hefei (China), para poner a prueba su destreza en la Liga Junior de la Competencia Internacional RoboCup 2015.

Dos equipos locales, conformados por Raúl Cedeño y Luis Villalaz —estudiantes del Instituto Urracá de Veraguas—, y Pedro Carreras y Roy Rodríguez —egresados del Instituto Guadalupano de Chiriquí— concursarán en el certamen internacional contra unos 400 equipos de 45 países, que se realizará del 19 al 22 de julio.



Cedeño y Villalaz conforman el equipo “SRMP-IU” (cuyas siglas significan Sistema Móvil de Rescate PoliValente - Instituto Urracá), y con su robot -que lleva el mismo nombre- competirán en la categoría de Rescate Juvenil.

El tutor de este equipo, Leomar Acosta, docente de ciencias físicas del Instituto Urracá, afirma que esta propuesta del robot consiste en la mezcla de varios sensores para resolver las dificultades presentes en la pista.

“Estos sensores son de colores para seguir y buscar la pista (cuatro sensores de este tipo) de ultrasonido para esquivar objetos. También utilizan orugas para pasar los obstáculos, como policías muertos y rampas. El robot también cuenta con una pinza para recoger objetos al final del recorrido”.

Las dimensiones del robot que llevarán al concurso son de 25 centímetros de largo, por 25 de ancho y 20 de altura. Fue fabricado a partir de un kit Lego, añade Acosta.

Por su parte, Carreras y Rodríguez conforman el equipo “IG Robotic Senior Club AI” (IG por las iniciales del Instituto Guadalupano y Robotic Senior Club haciendo referencia al club profesional de robótica) y concursarán en la categoría de Danza Juvenil. En el año 2014, este equipo representó al país en dicha categoría del certamen celebrado en Brasil.

El tutor de este equipo, Alvin López, docente de informática del Instituto Guadalupano de Boquete (Chiriquí), afirma que los jóvenes de este grupo han creado tres robots totalmente autónomos con figura humanoide, los cuales logran una rutina de danza con tres géneros musicales diferentes de forma coordinada. Estos, al desplazarse en la pista de baile, “logran pasos literalmente idénticos a los de un ser humano”, indica.

Los dos robots tienen el nombre de “Ultron” y la robot se llama "Iron Girl". Los primeros miden aproximadamente dos pies de altura, mientras que la robot mide cerca de 20 pulgadas.

Su diseño, al ser el de una figura humanoide con una estructura sólida, le brinda estabilidad y balance al momento de ejecutar una rutina compleja, menciona López.

Ambos docentes coinciden en que la robótica ha estimulado el desarrollo del pensamiento lógico y su interés por la investigación científica, al permitirles crear sus propios robots y programarlos, y así contrastar la teoría con la práctica.





Competencia de ingenio juvenil

Raúl Cedeño, Luis Villalaz, Pedro Carreras y Roy Rodríguez hablan un mismo lenguaje: el científico.

Estos panameños, que representarán al país en la Competencia Internacional RoboCup 2015 —a celebrarse en Hefei (China) en los próximos días— tras ganar el concurso local RoboCup Junior Panamá 2015, señalan sentirse complacidos de representar al país en el extranjero con sus robots.

Equipo ‘SRMP-IU’

Raúl Cedeño y Luis Villalaz (ambos de 17 años), estudiantes de XII grado del bachiller en Ciencias del Instituto Urracá de Veraguas, competirán en la categoría de Rescate Juvenil con su robot “SRMP-IU”, que consiste en rescatar víctimas.

Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para dejar a Panamá en alto.



Luis Villalaz

Instituto Urracá de Veraguas Instituto Urracá de Veraguas



¿Qué particularidades destacarían de su robot?

R.C.: Nuestro robot realiza un conjunto de tareas, entre ellas seguir una línea para resolver problemas en su caminar, superar con éxito los obstáculos y escombros en su camino, además del rescate de víctimas, que en este caso son pelotas que hay que poner a salvo en un área determinada. Hay que destacar que nuestro robot es construido desde cero con piezas estándares de un kit robótico.

L.V.: El robot es una creación nuestra. El modelo utilizado es sacado de nuestra mente, igual que el programa, que siento que es lo más importante del robot; esta es la parte donde nuestro robot tiene la posibilidad de brillar más que los otros.

¿Consideran que su robot tiene el ingenio necesario para ganar?

R.C.: Sí, este robot ha pasado por muchas pruebas, y hemos pasado tardes observando qué se podía hacer mejor. Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para dejar a Panamá en alto.

L.V.: ¿El ingenio? ¡Claro que sí! Al imaginar a estos equipos de otros países, sumamente preparados, nos invade esta energía de mostrarles que nosotros, aunque hemos tenido muchas dificultades al tener recursos limitados, podremos dar una gran pelea.

¿Qué es lo que más les gusta de la robótica?

R.C.: Lo que más me gusta de la robótica es elaborar un robot lo más capacitado posible, y hacer funcional algo que parece no servir.

L.V.: La programación. Conozco cada parte del programa de nuestro robot, cada vez que falla yo sé por qué y empiezo a pensar cómo lo puedo solucionar. En este mundo de la programación, siento que mi mente es libre, no encuentro ninguna limitación, aparte de las limitaciones físicas del robot, las cuales a veces no son suficientes para pararme.

Equipo ‘IG Robotic Senior Club AI’

Pedro Carreras y Roy Rodríguez, de 18 años, son egresados del Instituto Guadalupano de Chiriquí, y competirán en la modalidad de Danza Juvenil, que consiste en que el robot simule una rutina de baile.

Le decimos a esa juventud que explote su imaginación, que investigue, que si le gusta algo, lo desarrollen al 100%.



Roy Rodríguez

Instituto Guadalupano de Chiriquí Instituto Guadalupano de Chiriquí

Ambos ganaron esta misma categoría en la competencia en el año 2014, por lo que representaron a Panamá en la competencia final en Brasil.



¿Qué aspectos curiosos tiene su robot?

P.C.: Puedo destacar que el robot tiene varias articulaciones, hace movimientos con los brazos y las piernas. Con él tratamos de imitar los movimientos del ser humano para dar esa esencia de lo que representa la danza.

R.R.: Nuestro robot tiene una rutina a base de un remix basado en diferentes géneros como, por ejemplo, merengue, pop, electro, reggae, etc.

¿Creen que su robot cuenta con el potencial necesario para ganar?

P.C.: No será un robot grande, pero considero que tiene cualidades únicas que le dan el potencial para ganar la competencia.

R.R.: Nuestro robot tiene la capacidad y potencial de dar una buena presentación, y más que todo, ganarse el apoyo del público, pero ante todo la humildad, ya que es algo que nos caracteriza, y sabemos que este concurso es muy competitivo y daremos el todo por el todo para dejar nuestro país y colegio en alto.

¿Qué es lo que más disfrutan de la robótica?

P.C.: Lo que me gusta más de trabajar con la robótica es que no tienes límites. La imaginación es lo único que te puede limitar. Se pueden crear muchas cosas, no solo un robot para bailar; también un carro, una silla de ruedas, una infinidad de cosas.

R.R.: La robótica no solo es una ciencia; la robótica es más que eso, ya que con ella explotamos nuestra imaginación, [al trabajar en ella] es cuando exploramos el campus de la investigación para aprender nuevas cosas e implementarla en diseñar, estructurar o programar un robot. Todo esto es un arte para adquirir muchos más conocimientos. Por esa razón, le decimos a esa juventud que explote su imaginación, que investigue, que si le gusta algo, lo desarrollen al 100%.