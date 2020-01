El perdón como herramienta de sanación

EL VALOR DE LA RECONCILIACIóN

Bien lo dijo el dramaturgo inglés William Shakespeare en una ocasión: “Sentir odio y deseo de venganza es como tomar veneno y esperar que el otro se muera”.

Es por ello que una ofensa es capaz de golpear de forma profunda a su víctima y dejar una huella en ella.

En este sentido, quien ha padecido las consecuencias de una ofensa puede atravesar una pérdida de la seguridad en sí mismo, así como del significado de la vida y del valor de la sociabilidad.

Así piensa el sociólogo colombiano Fredy Alberto Ortega Jiménez, quien dictará en Panamá el seminario “El perdón como herramienta de recuperación emocional”, en la Universidad Santa María La Antigua, del 22 al 27 de febrero, organizado por la fundación Piero Rafael Martínez De La Hoz.

En este contexto, “el perdón resulta ser una decisión y opción del sujeto, lo que lo hace ser una acción voluntaria y no una decisión perenne de autoridad o precepto religioso imperante”, afirma Ortega Jiménez, quien es facilitador en la Escuela del Perdón y Reconciliación de Colombia, y especialista en cultura política y pedagogo de derechos humanos.

El perdón es, en otras palabras, la búsqueda de sanar y de superar las secuelas físicas, psicológicas y sociales. “De aquí que se enuncie que ‘sanar es perdonar’. Es el estadio nuevo después de haber reescrito con una nueva narrativa más ética esa situación perturbadora del pasado, que ya aunque se recuerde no resiente”.

Para quien decide sanar, es importante hacer el “inventario detallado” de las consecuencias que la ofensa le ha generado, para que luego en el proceso se realice la catarsis que le permitirá “mirar con ojos nuevos y cambiar de perspectiva, facilitando la comprensión de las circunstancias que le asistieron al ofensor, y en consecuencia la comprensión de este, para finalmente decidir romper cadenas con esa conexión con el pasado”.

¿Es difícil perdonar en la sociedad actual?

Culturalmente en nuestra sociedad patriarcal prevalecen preceptos como la “Ley del Talión”, el “ojo por ojo, diente por diente”, “quien la hace la paga”, instaurando el punto de intersección de todas las ideologías en la cultura del castigo.

Es aquí el meollo del asunto, pues la opción del perdón se torna en una posición irracional. De aquí que se diga que “el perdón es un acto irracional”, perdonar lo imperdonable.

La tendencia hacia la opción del perdón es ya una propuesta que coge fuerza en esta contemporaneidad. Se dan grandes avances en el posicionamiento de una cultura política del perdón y la reconciliación que hace que muchas personas se sumen a la práctica de vida en el perdón y en la multiplicación del mismo en su entorno, generando ambientes protectores.

De aquí que el perdón deba ser aprendido a vivirlo, como una experiencia sanadora y que rompe con las situaciones propias de esa oscuridad que vive el ofendido y que lleva a todas partes consigo a su ofensor.

Es la superación de ese amalgamiento en el pasado que no permite vivir este presente y que como tal puede ser situación de superación por medio de la práctica del perdón, práctica sanadora. En un reciente estudio realizado en Colombia se estableció que una tendencia mayoritaria de ciudadanos colombianos está seguro de perdonar a los actores del conflicto armado, lo que se constituye en un aliciente para la construcción de la paz en este país y una sólida reconciliación.

¿De qué manera el perdón contribuye al bienestar emocional?

Cuando un sujeto logra el ejercicio del perdón, experimenta la liberación de la carga emocional fatídica, lo que significa sanar. Esto le permite experimentar la autoestima, ese amor propio, la autoconfianza, recuperar el sentido y significado de vida de la cultura por adscripción y generar la confianza para la interacción cotidiana superando la sospecha y permitiendo la agrupación social, facilitando las buenas relaciones sociales en comunidad.El perdón estará siempre sugerido a la recuperación de la potencia interior, que facilita la construcción de la identidad.