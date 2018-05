Una segunda opinión puede marcar la diferencia

Obtener una segunda opinión en pacientes que han sido diagnosticados con alguna enfermedad o condición crónica, puede brindarles la tranquilidad necesaria para mitigar los temores que puedan tener al no percibir una mejoría en su estado de salud.

A fin de corroborar su diagnóstico inicial o buscar un nuevo tratamiento, muchos pacientes se encuentran ante la dificultad de no saber dónde acudir o a qué especialista visitar y, peor aún, si el área de especialidad u hospital que buscan se encuentra fuera del país.

Muchos pacientes locales viajan a Cleveland Clinic en Ohio y en la Florida para obtener una segunda opinión, y recibir atención en cualquiera de las áreas de especialidad de ese sistema hospitalario, principalmente en el área de cardiología.

La razón es clara: Cleveland Clinic es uno de los principales sistemas de salud de EE.UU., al ocupar el primer puesto en cardiología y cirugía cardíaca desde 1995. Este hospital también es reconocido internacionalmente por sus innovaciones y programas especializados en cáncer, enfermedades digestivas, urología, ortopedia, neurología y neurocirugía, entre otros.

Para programar visitas y viajar a los hospitales de Cleveland Clinic, basta con realizar una llamada. En nuestro país, Michelle Hatch, representante en Panamá & Honduras, es la entrada directa para coordinar las atenciones para pacientes que buscan obtener servicios de salud en este hospital.

“Mi rol es mantenerme en comunicación con los médicos de Panamá, quienes me contactan e informan sobre las necesidades de cada paciente, a fin de proceder con la coordinación de la atención especializada que necesita en nuestros hospitales. Una vez es inscrito, me pongo inmediatamente en conversación con la persona, para que desde el inicio se sienta que está en las manos de Cleveland Clinic”, dice Michelle Hatch.

Cuando el paciente viaja a Cleveland Clinic, Michelle Hatch se mantiene a su disposición en todo momento. Tan pronto se encuentre en las instalaciones del campus médico, un representante de Servicios Globales para pacientes locales continúa como su enlace personalizado, asistiéndolo durante toda la visita.

“Cuando el paciente regresa a Panamá, yo sigo en contacto con la persona y me llena de satisfacción saber que regresan muy contentos por los resultados. Que el paciente se sienta que es tratado de forma especial, y no como un número más, es una de las cosas que nos diferencia y me alegra muchísimo. Es para mí un orgullo trabajar para Cleveland Clinic,” agrega Michelle Hatch.