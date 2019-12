Dos personas se encuentran desaparecidas en David

DAVID, Chiriquí. -Funcionarios del Ministerio Público (MP) informaron este viernes, 6 de junio, que dos personas permanecen desaparecidas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.Hace ocho días, Alexander Méndez (de nueve años) desapareció y hasta el momento no ha sido hallado.La fiscal primera superior, Betzaida Pittí, dijo que los familiares del menor se encuentran desesperados, ya que aún no hay rastros de su paradero. Pittí añadió que ya se dio aviso a la Interpol sobre este hecho.Por otro lado, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el pasado jueves se reportó la desaparición de Soledad Carrera, de 26 años, residente en la comunidad de Camarón de la Comarca Ngäbe Buglé.Máximo Montezuma, esposo de Carrera, precisó que hace 15 días su pareja salió a buscar trabajo a la ciudad de David. Luego, regresó a su casa para buscar ropa y volvió a David. Desde ese día Montezuma dijo que no ha sabido más de Carrera.