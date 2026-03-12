112 personas con discapacidad viven en albergues de la Senniaf en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 112 personas con discapacidad se encuentran actualmente en albergues en Panamá, entre ellas 96 niños y 16 adultos, según datos presentados por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) durante la sustentación de su informe anual este jueves 12 de marzo, ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

La información fue brindada por Estefany Rodríguez, directora de Participación Ciudadana de la entidad, tras la consulta realizada por el diputado suplente Luis Batista, dl partido Realizando Metas, quien preguntó cuántas personas con discapacidad se encuentran en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La Senniaf ha estado en el centro del debate público en las últimas semanas debido a problemas estructurales y cuestionamientos relacionados con el hacinamiento, la falta de recursos y la atención a los menores, especialmente a aquellos con discapacidad o en condiciones de alta vulnerabilidad.

Ante este escenario Rodríguez indicó que Senadis mantiene acompañamiento técnico y social en 15 albergues donde reside esta población vulnerable.

Rodríguez detalló que el trabajo de Senadis se centra en velar por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, además de formular recomendaciones en materia de accesibilidad y servicios dentro de estos centros. El objetivo es garantizar que los programas sociales y la atención que reciben en los albergues respondan a sus necesidades específicas, especialmente en el caso de los menores.

Precisamente, la gestión y administración de estos albergues se mantiene bajo vigilancia pública, luego de denuncias por supuestos maltratos contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Durante la sesión, el diputado Batista también consultó sobre la coordinación que mantiene Senadis con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En ese contexto se abordó la falta de espacios especializados para adultos con discapacidad que no cuentan con un lugar donde vivir.

En respuesta, el director encargado de Senadis, José Townshend, informó que la entidad mantiene coordinación con el Mides para evaluar la creación de un centro permanente destinado a esta población. Mientras se avanza en esa planificación, las autoridades indicaron que se habilitó un espacio temporal en El Valle de Antón para albergar a personas adultas con discapacidad.

Director encargado de la Senadis, José Townshend, sustenta su memoria anual 2025 en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional. Cortesía

Limitación de recursos en Senadis

Townshend reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo la limitación de recursos, ya que el presupuesto asignado a la institución ronda los 11.5 millones de dólares, monto que consideran insuficiente frente a la creciente demanda de programas y servicios para la población con discapacidad.

Incluso el diputado, Carlos Afú, del circuito 7-1, también se hizo eco de la necesidad de más recursos para contratar abogados, donde puso como ejemplo que en la sede de Los Santos no cuenta con un profesional de las leyes. A nivel de la sede central la entidad indicó que solo tiene tres abogados para realizar asesoría y tres arquitectos para las supervisiones de las infraestructuras para las personas con discapacidad.

En ese contexto, los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, suministrados a la entidad a finales de 2025, indican que 781 mil personas en Panamá viven con algún grado de discapacidad, lo que representa una prevalencia nacional del 18%.

De esta población, el 58% corresponde a mujeres y el 42% a hombres, mientras que la mayor concentración de casos se registra en personas mayores de 51 años.

El director encargado de Senadis explicó que estos datos están sirviendo de base para fortalecer las políticas públicas y la planificación institucional orientadas a esta población.

Gestión administrativa y financiera

El informe también detalla la gestión administrativa y financiera de la institución. Al cierre de diciembre, Senadis reportó $970 mil en el Fondo General, $791 mil en el Fondo de Inversión y $492 mil en el Fondo de Gestión, además de $307 mil provenientes de multas impuestas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) por el uso indebido de los estacionamientos destinados a personas con discapacidad.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la entidad indicó que su presupuesto anual fue de $11.5 millones, con una ejecución del 86%.

En materia de servicios, la Dirección Nacional de Certificaciones citó a 5,790 personas para evaluación, de las cuales 5,226 fueron certificadas con discapacidad. Asimismo, se emitieron 2,795 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad, incluyendo duplicados y renovaciones.

Senadis también reportó inspecciones de accesibilidad en parques, centros educativos, plazas comerciales, instituciones gubernamentales y viviendas en diversas provincias, además de capacitaciones sobre accesibilidad universal y la presentación del Plan Nacional de Accesibilidad Universal ante gobiernos locales, universidades y empresas privadas.

En cuanto al apoyo social, el Fondo Rotativo de Discapacidad entregó más de $577 mil en ayudas a personas en distintas provincias, mientras que el programa de subsidios económicos permitió completar pagos pendientes a beneficiarios registrados.

La institución también destacó el funcionamiento de su Centro de Recursos en Tiflotecnología, ubicado en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), donde personas con discapacidad visual reciben capacitación en herramientas tecnológicas que les permiten leer textos, navegar en internet y utilizar computadoras mediante programas que convierten la información en audio.

Finalmente, Senadis informó que durante el último año se realizaron 81 jornadas de sensibilización y participación ciudadana, alcanzando a más de 2,200 personas, además de participar en ferias institucionales y actividades con asociaciones de personas con discapacidad en distintas regiones del país.