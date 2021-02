14 preguntas y respuestas sobre la vacunación contra la Covid-19 en Panamá

INMUNIZACIÓN

¿Sabe usted que la vacuna contra el SARS-CoV-2 necesita –por lo menos– de 12 a 14 días para poder producir suficiente inmunidad protectora? Esta fue precisamente una de las interrogantes resueltas por Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, a las consultas que enviaron recientemente lectores de La Prensa sobre la vacunación contra el nuevo coronavirus, que arrancó de manera oficial en el istmo el 20 de enero de 2021.

Ortega atendió también las dudas relacionadas a la eficacia de las vacunas, los intervalos de colocación de las dosis y del lapso de tiempo que tiene que pasar para que una persona recuperada sea inoculada, entre otros aspectos.

A continuación, las respuestas a algunas de las interrogantes planteadas por los lectores de La Prensa.

¿Hay probabilidades de reclamos por las secuelas que puedan tener los vacunados?

Eso es parte del contrato y no he tenido acceso a los contratos. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunización siempre han sido solidarios con cualquier evento adverso que se pudiera presentar.

Pero tenemos noticias positivas: de 200 millones de personas vacunadas en 73 países no hemos visto efecto secundario extraño. Los síntomas son los que se reportaron en estudios de investigación (80% tuvo dolor local e hinchazón, 50% pueden tener dolor de cabeza o fatiga, 30% les da dolor muscular o articular y un número bajo (10%) tiene fiebre. Son síntomas que luego de uno a dos días desaparecen.

Lea también: Efectividad y seguridad de vacunas serán evaluadas por científicos panameños

¿Qué diferencia tiene la vacuna Pfizer/BioNTech de la Sputnik V de Rusia?

Son tecnologías diferentes. La vacuna de Pfizer utiliza ácido ribonucleico mensajero; es una tecnología nueva para vacunas pero tenemos muchos años investigándolo -desde hace 30 años- como candidatos a medicinas. Es una vacuna muy eficaz que empieza a proteger desde la primera dosis y protege muy alto luego de la segunda dosis. El intervalo de administración es de 3 semanas. Lamentablemente hay que almacenarlas a temperaturas muy bajas (de -70 grados centrígrados), lo que hace que la logística se complique un poco.

La vacuna Sputnik V usa una tecnología de vector viral. La ciencia detrás de la vacuna es muy sólida. Recientemente publicaron los datos de eficacia que es muy alta, muy semejante a la eficacia de la vacuna de Pfizer. Son dos dosis también, los intervalos son iguales y también es muy segura.

La diferencia en parte es que el estudio que se realizó para autorizar la vacuna rusa solo se efectuó en Rusia, mientras que los estudios para la vacuna de Pfizer se hicieron en diferentes partes del mundo. Pero en términos de seguridad, ambas son seguras y eficaces, pero las tecnologías son diferentes.

Lea también: Dos dosis de la vacuna Pfizer son efectivas en un 95.8%, según Ministerio de Salud israelí

Hay vacunas, como la de AstraZeneca, donde se ha dicho que no son recomendables para mayores de 65 años de edad. ¿Cuál es la postura de Panamá frente a esto?

Hay países que han decidido no utilizar la vacuna en mayores de 65 años de edad. No es que la vacuna sea insegura o que haya una contraindicación, sino que para los estudios empleados en Europa para autorizar la vacuna el número de personas mayores de 55 años era bajo, de un 10%. Hay países que estimaron que ese número era pequeño y decidieron esperar.

Sin embargo, el Reino Unido, con un programa de vacunación muy serio, la autorizaron sin límite de edad superior, lo mismo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Panamá va a seguir la recomendación de la OMS y de la EMA, y no vamos a tener un límite superior de administración.

En el caso de los niños menores de 16 años, con enfermedades crónicas, como diabetes tipo 1, ¿pueden vacunarse?

No tenemos datos en niños todavía. La vacuna de Pfizer se puede aplicar desde los 16 años de edad y la de AstraZeneca desde los 18 años.

Sin embargo, hay buenas noticias: ya Pfizer completó el estudio de investigación de niños entre 12 y 16 años y esperamos tener los datos de este estudio en las próximas semanas. Antes del mes de junio vamos a tener esa información, pero al día de hoy no lo vamos a poder vacunar.

Sabemos que en los niños entre 5 a 12 años la infección es menos frecuente, menos severa y que no son buenos transmisores de la infección a los adultos. Los niños con más problemas son entre los 12 a 16 años de edad, pero en ellos vamos a tener datos de estudios pronto.

Lea también: En fase de estudio, vacunas para niños y adolescentes

Los alérgicos a la penicilina... ¿se pueden vacunar contra la Covid-19?

La única contraindicación es que la persona sea alérgica a un componente de la vacuna o que la persona desarrolle una alergia a la primera dosis de la vacuna. Ahora bien, recordemos que en Panamá vamos a tener por lo menos entre dos a tres vacunas diferentes. ¿Esto qué significa? Significa que si usted desarrolla una alergia a una dosis usted va a poder tener otras alternativas para completar ese esquema de vacunación.

¿Se pueden vacunar las personas que viven con VIH?

Hay pocos pacientes con VIH en los estudios de investigación, por lo tanto, no se tienen datos de eficacia específicos en este grupo poblacional. Sin embargo, hoy la posición de los expertos y autoridades es que las personas con VIH, con enfermedades autoinmunes o que tengan comprometidos sus sistemas inmunitarios deben vacunarse con las dos dosis… no hay contraindicación.

Lo que no sabemos todavía [en el caso de las personas con VIH] es si la respuesta inmune será la adecuada, pero estas personas son seguidas con médicos especialistas en consultas. Su médico, más adelante, puede pedir una prueba de anticuerpos... si no ha respondido potencialmente en el futuro pudieran ser revacunados.

¿Se deben vacunar o no las embarazadas?

La recomendación de los expertos es que, si la mujer embarazada tiene un factor de riesgo que la expone a enfermedad severa o que está expuesta a un nivel de transmisión alta, esta persona debería considerar ser vacunada o, si la solicita, deberían aplicársela. Estas vacunas no son virus vivos, no afectan al producto del embarazo en ninguna de sus etapas.

Recientemente, el pasado 11 de febrero, en Estados Unidos se compartió la información de que, de 20 mil mujeres embarazadas vacunadas, no se habían reportado complicaciones.

¿Qué pasa si se le coloca la vacuna a una persona asintomática con Covid-19?

Hemos tenido de esos casos en Panamá. Recordemos que la vacuna toma un tiempo para empezar a funcionar. Cuando a usted lo vacunan, se empiezan a producir anticuerpos y las células empiezan a multiplicarse para prepararse para la próxima vez que se exponga al virus. Esto toma un tiempo de entre 12 a 14 días; en ese intervalo de tiempo de que a usted lo vacunaron y de que usted tenga suficiente respuesta inmune para que lo proteja, usted se puede infectar y puede tener síntomas. Eso no significa que la vacuna le causó síntomas, porque no le están inyectando el virus ni que la vacuna falló. Significa que la persona no tuvo el tiempo suficiente para producir una respuesta que lo proteja.

Si la persona está incubando el virus al momento de vacunarse, la vacuna no tendrá tiempo para producir una respuesta inmune protectora y la persona desarrollará la infección y posiblemente la enfermedad. Dr. Eduardo Ortega

Después de haber pasado por la Covid-19, ¿Cuánto tiempo después uno se puede vacunar?

La recomendación de los expertos es que la persona pudiera esperar entre 3 y 6 meses después de haberse recuperado clínicamente para vacunarse, pero todos deben vacunarse.

La enfermedad natural produce anticuerpos muy variables. Hay personas que producen 20 veces menos anticuerpos que otras y pudieran no estar protegidas mucho más tiempo (…) sabemos que la vacuna produce anticuerpos más altos que la infección natural.

Lea también: En Panamá aún se mantiene la decisión de aplicar dos dosis a recuperados

Quisiera saber si en mi turno en la vacunación puedo preguntar o si me informarán cuál es la vacuna que me están poniendo.

Claro que sí, puede preguntar qué vacuna le están poniendo, la fecha y código. Pero usted no va a poder escoger la vacuna que se pondrá. Hay que recordar que la mejor vacuna es la que se coloca. La eficacia y protección que ofrecen estas vacunas está arriba del 90%.

¿Qué tiempo de protección te brinda la vacuna anticovid?

No se sabe, los estudios solo tienen un año de seguimiento, pero se estima hoy que la protección durará más de un año; hay que esperar a que los estudios concluyan.

¿Cuánto tiempo debe pasar entre que me apliquen la vacuna contra la Covid-19 y reciba otra vacuna para otra enfermedad?

Lo hemos estudiando mucho y se recomienda que haya al menos una semana de diferencia. Recordemos que dentro de pronto deberíamos iniciar la vacunación contra la influenza, debido al comportamiento estacional, y no se pueden dar las dos vacunas juntas.

¿Porqué el Minsa no ha hecho ni un solo estudio de seroprevalencia poblacional que permitiría aproximar el número real de personas que han sido infectadas con Covid-19? Europa ya va por la cuarta ronda de este tipo de estudios y de aquí no se tiene mucha información.

En Panamá se han realizado ya dos estudios. Uno ya está publicado internacionalmente y el otro está en proceso de publicación. En el primero realizado en personal de salud y donantes de sangre, la prevalencia de seropositivos fue de 12%.

¿Qué lecciones cree que ha dejado esta ronda de llegada de vacunas? Tanto en el país como a nivel mundial. En base a ellas, ¿qué cree que cambiarían a futuro?

Se ha podido probar la logística de la recepción, entrega y aplicación de vacunas a nivel nacional. Las enfermeras se han podido familiarizar con el manejo de la vacuna. La cadena de frío se ha logrado manejar de manera adecuada. Se han desarrollado bases de datos digitales para seguir a las personas inoculadas. Se ha confirmado la seguridad de la inmunización.

Con cerca de 200 millones de personas inoculadas en el mundo, se confirma la seguridad de las vacunas. Ya se tienen datos de que una semana después de aplicada la segunda dosis las vacunas son muy eficaces y reducen la enfermedad severa y hospitalización en un 93%.

Existe una limitación en el número de dosis de vacunas que se pueden producir a nivel mundial y esto pone mucha presión sobre los programas de inmunización ante la incertidumbre del suministro de vacunas.

Lea también: 45% de las dosis anticovid se inyectaron en países ricos