18 mil accidentes hasta mediados de junio; estas son las vías con más siniestros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La vía Centenario, la avenida Domingo Díaz, la vía Panamericana en Panamá Oeste y las rectas de Llano Marín y La Estrella figuran entre los puntos con mayor incidencia de accidentes de tránsito en Panamá, un país que acumula 18,043 siniestros y 172 víctimas fatales hasta mediados de junio de 2026.

Hasta mediados de junio del presente año se han registrado 18,043 accidentes de tránsito, con cientos de víctimas fatales y miles de personas lesionadas, entre ellas jóvenes, adultos e incluso familias completas, según datos de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Uno de los accidentes de tránsito más trágicos registrados en el país ocurrió el 25 de abril de 2026, cuando cuatro integrantes de una misma familia fallecieron tras una colisión en la vía Interamericana, en el sector de Coloncito, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

El hecho ocurrió cuando un autobús de la ruta Aguadulce–Panamá presuntamente invadió el carril contrario e impactó de frente el automóvil en el que viajaba la familia.

Según la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, en la ciudad de Panamá existen sectores con una alta incidencia de accidentes, entre ellos la vía Centenario, en el área de la barriada Rainforest, así como toda la avenida Domingo Díaz, considerada una de las principales arterias viales del país.

En la rotonda de la Roosevelt también se registran incidentes; sin embargo, en su mayoría corresponden a colisiones leves y no a accidentes de gran magnitud.

En Panamá Oeste, la vía Panamericana, en comunidades como Chame, Bejuco, Capira y Villa Rosario, presentan una alta incidencia de atropellos, especialmente durante temporadas de gran movilidad, como la Semana Santa y Carnaval.

Otros puntos donde con frecuencia ocurren accidentes de tránsito y atropellos son la recta de Llano Marín, en el distrito de Penonomé, y la recta de La Estrella, en el distrito de Natá, ambas ubicadas en la provincia de Coclé.

Más víctimas por accidentes

Joel Gaitán, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó que, en los 18,043 accidentes reportados hasta mediados de junio, 4,292 personas resultaron lesionadas, mientras que 172 fallecieron a causa de estos hechos.

De acuerdo con los registros de la Policía de Tránsito, durante el mismo período de 2025 se contabilizaron 17,100 accidentes, por lo que este año se observa un incremento de 943 casos.

Los reportes indican que las provincias con mayor cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito son Panamá, con 47 víctimas; Panamá Oeste, con 34; y Chiriquí, con 33.

Las estadísticas también reflejan un aumento significativo en los atropellos fatales. Hasta la fecha se han registrado 59 peatones fallecidos, frente a los 35 casos reportados durante el mismo período del año pasado. Esto representa un incremento de 24 víctimas, equivalente a cerca de un 69 % más de muertes por atropello en comparación con 2025.

Desatender señales y exceso de velocidad, las principales infracciones

Hasta mediados de junio, la Policía de Tránsito ha impuesto al menos 179,000 infracciones y ha removido 1,786 vehículos mediante grúas por diversas faltas.

Gaitán indicó que las infracciones más frecuentes continúan siendo desatender las señales de tránsito, con más de 43,000 boletas, y exceder los límites de velocidad, con 37,181 sanciones registradas.

También se contabilizan 2,076 infracciones por utilizar el teléfono celular mientras se conduce y 2,469 por no usar el cinturón de seguridad.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el aumento de los casos de embriaguez comprobada. En lo que va del año se han detectado 2,909 conductores manejando bajo los efectos del alcohol, una cifra superior a las más de 2,800 infracciones registradas durante el mismo período de 2025.

El incremento en los controles responde a la incorporación de nuevos radares, alcohosensores (alcoholímetros) y 150 boleteras electrónicas suministradas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Según la ATTT, estos dispositivos permiten verificar en tiempo real el historial del conductor, el estado de la licencia y la existencia de restricciones o sanciones pendientes.

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, mantienen los operativos de seguridad vial, para prevenir accidentes de tránsito y que todos los usuarios de las vía pública lleguen sanos y salvos a sus lugares de destino. Policía Nacional

Ante este panorama, Gaitán hizo un llamado a la prudencia y recordó que, en caso de una colisión menor sin lesionados graves ni víctimas fatales, los conductores deben tomar fotografías panorámicas de la escena y mover los vehículos a un lugar seguro, tal como lo establece la Ley 21 sobre colisiones menores.

Asimismo, recomendó a los peatones utilizar los puentes peatonales, caminar en sentido contrario al tránsito cuando no existan aceras y emplear elementos reflectivos o luces durante la noche para aumentar su visibilidad.

Gaitán advirtió que un accidente con víctimas fatales puede acarrear graves consecuencias legales para el conductor responsable, incluyendo la detención preventiva y eventuales sanciones penales.