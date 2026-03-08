200 mujeres en San Miguelito reciben implantes anticonceptivos en feria de salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las cifras oficiales muestran que el embarazo adolescente continúa siendo una realidad estructural. Entre 2021 y 2024, Panamá registró 27,953 embarazos en este grupo etario, con un promedio anual que oscila entre 6,000 y 7,000 casos.

Al menos 200 mujeres del distrito de San Miguelito acudieron este domingo 8 de marzo a la feria de colocación de implantes subdérmicos organizada por las autoridades de salud, una actividad que busca impulsar la planificación familiar y fortalecer la salud reproductiva en la comunidad.

La jornada, realizada en la Escuela Severino Hernández, en el corregimiento de Mateo Iturralde, congregó a mujeres de entre 16 y 35 años, quienes recibieron orientación personalizada por parte del personal de salud sobre este método anticonceptivo de larga duración.

Los implantes subdérmicos son métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (3 a 5 años) con más del 99 % de efectividad, disponibles en Panamá a través del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social. Se colocan bajo la piel del brazo en un procedimiento ambulatorio rápido, de entre 15 y 20 minutos.

El director regional de Salud en San Miguelito, Algis Torres, explicó que la feria responde a la prioridad de facilitar el acceso a métodos seguros, eficaces y preventivos, especialmente en zonas donde la oferta de servicios puede ser limitada. “Queremos que las mujeres tengan información clara y acceso a opciones que les permitan decidir sobre su salud reproductiva”, afirmó.

Para la colocación de los implantes, se exigió que las pacientes no estuvieran embarazadas, no tuvieran ni hubieran tenido cáncer de mama, ni padecieran ni hubieran padecido tumores hepáticos, en cumplimiento de los criterios de seguridad establecidos por el Minsa.

Jornada de Salud en San Miguelito. Cortesía/Minsa

Torres subrayó que este tipo de ferias se repetirán y extendió la invitación a quienes cumplan con los requisitos a integrarse en futuras jornadas de salud preventiva.

El Minsa reiteró su compromiso de continuar desarrollando actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, fortaleciendo acciones de prevención, promoción y educación en salud reproductiva.

En Panamá, cada día al menos 21 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años enfrentan un embarazo, según cifras de control prenatal del Minsa. Detrás de este promedio diario hay historias que se repiten con alarmante regularidad y que reflejan la magnitud de un problema persistente de salud pública, cuyas consecuencias trascienden lo sanitario y se extienden al ámbito educativo, social y económico del país.

Estos números confirman que, pese a los esfuerzos institucionales y a una reducción progresiva en comparación con años anteriores, el fenómeno sigue afectando a miles de menores y evidencia fallas en los sistemas de prevención y atención integral.