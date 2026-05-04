Meduca pagará $4.4 millones por 21,000 licencias de software

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca adjudicó a GBM de Panamá, S.A. el renglón de licencias por $4,445,700.00 al cumplir con los requisitos del pliego, mientras que el renglón de computadoras portátiles fue declarado desierto al no superar ninguna propuesta la evaluación.

El Ministerio de Educación (Meduca) adjudicó 21,000 licencias de software para estudiantes del sistema oficial, pero no logró concretar la compra de las computadoras portátiles necesarias para utilizar estas herramientas en los centros educativos.

La decisión quedó establecida en la Resolución No. 262 del 27 de abril de 2026, correspondiente a un acto público que contemplaba dos componentes dentro de la estrategia de digitalización educativa: la adquisición de licencias Microsoft M365 A3 y la compra de laptops.

El proceso concluyó de manera parcial. El Meduca adjudicó el renglón No. 1, relacionado con las licencias, a la empresa GBM de Panamá, S.A., por un monto de $4,445,700.00, tras determinar que su propuesta cumplía con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en el pliego de cargos.

En contraste, el renglón No. 2, destinado a la adquisición de computadoras portátiles, fue declarado desierto, luego de que ninguna propuesta superara la evaluación.

De acuerdo con la documentación del acto público, el componente de equipos formaba parte del proyecto junto con las licencias, como parte de las iniciativas para incorporar tecnología en el sistema educativo oficial.

Durante el acto participaron varias empresas interesadas en el suministro de laptops, entre ellas IS Group, S.A., Cable & Wireless Panamá, S.A. y el Consorcio IA para Todos.

Compra de equipos queda desierta

En la etapa de apertura, dos propuestas fueron rechazadas de plano: una por no presentar la fianza exigida en el pliego de cargos y otra por incumplir con la vigencia mínima del documento. Ambos requisitos forman parte de las condiciones obligatorias en los procesos de contratación pública.

La única oferta que avanzó a la fase de evaluación fue la de Cable & Wireless Panamá, S.A.; sin embargo, tampoco superó el análisis técnico y económico.

Según el informe de la Comisión Verificadora, la propuesta fue descalificada por exceder el margen de onerosidad permitido, al superar en más de un 10% el precio de referencia fijado por la entidad contratante.

El margen de onerosidad es un criterio utilizado en los procesos de contratación pública para determinar si una oferta se ajusta a los parámetros económicos definidos por la entidad. Cuando una propuesta supera ese límite, puede ser descartada por no cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

Como resultado de la evaluación, la Comisión Verificadora recomendó adjudicar únicamente el renglón correspondiente a las licencias de software y declarar desierto el renglón de computadoras portátiles.

El informe fue publicado el 21 de abril de 2026 en el portal PanamaCompra, plataforma oficial para la gestión de contrataciones públicas en el país. El Meduca acogió la recomendación sin que se registraran observaciones ni reclamos dentro del plazo establecido en el procedimiento.

La resolución también indica que contra esta decisión cabe recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación.

Las licencias Microsoft M365 A3 incluyen aplicaciones de ofimática, plataformas de colaboración en línea y servicios de almacenamiento en la nube, diseñadas para su uso en entornos educativos. Estas herramientas permiten la creación y edición de documentos, el trabajo en equipo en tiempo real y el acceso remoto a contenidos académicos.

Estas plataformas forman parte de iniciativas del Meduca orientadas a fortalecer el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza dentro del sistema educativo oficial.

La disponibilidad de estas herramientas digitales depende, entre otros factores, del acceso a dispositivos compatibles, como computadoras portátiles o de escritorio, así como de la conectividad a internet en los centros educativos.

El proceso de adquisición de computadoras portátiles ha sido gestionado en varias ocasiones por el Meduca en los últimos años, en el marco de iniciativas vinculadas a la incorporación de tecnología en la educación pública.

De acuerdo con registros de contrataciones previas, estos procesos han tenido distintos resultados, incluyendo ajustes en los pliegos de cargos, evaluaciones técnicas y revisiones de propuestas por parte de las comisiones correspondientes.

La licitación vinculada a este acto público forma parte de esas gestiones orientadas a dotar a los estudiantes del sistema oficial de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades académicas.

El resultado del proceso establece que, por el momento, se contará con el componente de software adjudicado, mientras que la adquisición de computadoras portátiles no se concretó en este acto.