27 víctimas de accidentes con metrobuses reclaman indemnización, tras 13 años de espera

Magaly Luna lleva diez años esperando una indemnización a raíz de un accidente ocurrido en 2014, en el que estuvo involucrado una unidad de la empresa Metro Bus. Ella y su hijo, que en ese momento tenía diez años, lograron sobrevivir a la tragedia.

“El Metro Bus me cerró la puerta cuando pedimos la parada y me iba a bajar con mi hijo. El conductor me cerró la puerta y yo me caí, lastimándome y fracturando piernas y columna”, recordó Luna. El niño no sufrió lesiones físicas, pero sí emocionales y psicológicas, que han tenido que ser tratadas por especialistas, ya que durante todo este tiempo se ha culpado del accidente debido a que ese día salieron a cobrar su beca.

Ahora, Luna vive con varios tornillos en su cuerpo, que le sirvieron de soporte, junto con su familia, para levantarse y volver a caminar. El accidente ocurrió en la barriada Torremolino, en Tocumen, distrito de Panamá.

En la misma lucha por conseguir su indemnización del Estado se encuentra Albertina Poveda, quien lleva 13 años desde que sufrió un atropello en el que estuvieron involucrados dos metrobuses en una “regata”.

Poveda, quien vive en Las Nubes, en Arraiján Cabecera, quedó lisiada de su brazo y pierna izquierda. El suceso ocurrió en la Plaza 5 de Mayo, el 12 de mayo de 2012, cuando cruzaba la calle para dirigirse a comprar un regalo de cumpleaños.

Ambas mujeres quedaron con lesiones de por vida que les impiden trabajar con todas sus facultades motoras y están luchando para que se les otorgue una indemnización.

Tanto Magaly como Albertina comparten sus historias con otras 26 personas que fueron víctimas de accidentes con metrobuses entre 2011 y 2015. En total, son 28 personas reconocidas como víctimas por la empresa Mi Bus que está encargada de operar el sistema de transporte masivo de buses.

Cabe recordar que, en esos años, Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA), que operaba los autobuses, era administrada por colombianos y que el Estado compró, entre 2015 y 2016, el 100 % de las acciones de la empresa a través de Metro de Panamá, S.A. Actualmente, TMPSA es una empresa estatal operada por Mi Bus.

Según Mi Bus, los reclamos fueron generados por hechos de tránsito y caídas dentro de los buses de TMPSA, ocurridos en el período transcurrido entre el 10 de agosto de 2011 y el 7 de agosto de 2015, cuando la empresa estaba bajo administración colombiana.

No obstante, tras diversas reuniones de Mi Bus con la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de la Presidencia, decidieron contratar los servicios de un consultor externo. La misión de este consultor era “recopilar toda la información que pudiera existir, tanto administrativa como jurisdiccional, con el objeto de emitir un criterio jurídico imparcial en cada uno de los 28 casos”.

El 23 de junio de 2022, la Junta Directiva autorizó al presidente y representante legal de TMPSA a atender aquellos casos en los que exista una resolución administrativa o judicial en firme que declare la responsabilidad del operador o de TMPSA, siempre y cuando la acción de reclamo no se encuentre prescrita.

Por su parte, Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección de Usuarios del Transporte Público, explicó que en total son 27 víctimas las que están solicitando indemnizaciones al Estado a través de Mi Bus. Originalmente eran 28 personas, pero una de ellas desestimó su reclamación al ver transcurrir dos gobiernos (Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo) sin recibir respuesta.

Mena manifestó que en el gobierno de Varela se compraron las acciones de TMPSA. “Se le pagó a todo el mundo, pero no se indemnizó a las víctimas de los hechos de tránsito, cuyos nombres estaban registrados en la Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República y la Procuraduría de la Administración”.

Ahora, a través del procurador de la Administración, Rigoberto González, se envió una misiva el pasado 24 de julio al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en la que las víctimas manifiestan su interés en que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sea informado de esta situación que atraviesan los afectados por los hechos de tránsito relacionados con Mi Bus.

Por su parte, Mi Bus, que actualmente es gerenciada por Carlos Sánchez Fábrega, aclara que estos casos deberán ser atendidos por la compañía de seguros con la que TMPSA mantenía el seguro de automóvil en la fecha de estos eventos, y para lo cual contrató dicho seguro.

Agregaron que cada caso fue comunicado de forma detallada a las personas que se consideran afectadas, y que “TMPSA ha actuado conforme a derecho, realizando un estudio pormenorizado de cada uno de los casos”. Por el momento, ninguna víctima ha recibido ningún pago en concepto de indemnización.

Tanto las víctimas como sus familiares esperan que en este gobierno su calvario culmine. Muchos de los afectados no pueden trabajar y sus condiciones de vida cambiaron desde que abordaron un Metro Bus que los dejó impedidos.