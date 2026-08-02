$351.9 millones costará la potabilizadora de Howard, se proyecta para mediados de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La planta registra un avance físico superior al 91 %. No obstante, el consorcio aún debe concluir la construcción de la toma de agua y la instalación de la acometida eléctrica. De acuerdo con la última adenda aprobada por el Idaan, la obra deberá estar terminada el 22 de julio de 2027.

La planta potabilizadora Ing. José Guillermo Rodríguez, ubicada en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, continúa en su proceso de ejecución tras 10 años de haber sido licitada. La obra ahora tendrá como fecha de culminación el 22 de julio de 2027, mientras que su costo total se incrementó a $351,945,938.43.

El aumento tanto del tiempo como del costo se debe a la última adenda aprobada al contrato entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Consorcio Acciona Panamá Oeste, documento que fue publicado en Panamá Compra en enero de 2026. El incremento fue de $140,138,421.44 al costo de construcción de la planta potabilizadora de Howard, como también se conoce este proyecto.

Además, la adenda autoriza una prórroga de 933 días calendario para la etapa de construcción. Con esta modificación, el valor total del contrato pasa de $211,807,516.99 a $351,945,938.43, lo que representa un aumento cercano al 66 % con respecto al monto original.

Este proyecto, considerado por el Idaan como uno de los principales para aliviar la crisis de abastecimiento de agua en Panamá Oeste, registra alrededor de un 91% de avance físico.

Presupuesto 2027

Actualmente, el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto General del Estado, presentado el pasado 29 de julio ante la Asamblea Nacional por un monto de $35,111.7 millones, inversiones para el renglón de agua potable. En este documento se contempla la culminación de la planta potabilizadora de Howard; no obstante, no se especifica cuánto se asignará para la vigencia fiscal 2027.

Según el desglose de pagos, aún falta por asignar partidas presupuestarias por el orden de $216.5 millones, según consta en la adenda N° 7 del Contrato 01-2017. Solo entre marzo y abril de este año, la empresa presentó cuentas por avances de obra por un monto de $880,080.66.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha señalado desde el inicio de su administración, en 2024, que la planta potabilizadora de Howard carecía de la línea eléctrica, la toma de agua y las tuberías correspondientes para su funcionamiento.

Recientemente, Mulino informó que unos 200 trabajadores laboran en la construcción de la toma de agua y en la instalación de la acometida eléctrica, calificando la culminación de la potabilizadora como una prioridad dentro del Plan Nacional del Agua.

La planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez, ubicada en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, también conocida como la potabilizadora de Howard. Foto: Anel Asprilla

Se estima que la planta tendrá capacidad para producir 40 millones de galones diarios de agua potable, con posibilidad de ampliarse a 60 millones de galones diarios en el futuro.

Costos de los nuevos trabajos

Dentro de los costos asociados a la adenda N° 7 se detalla la incorporación de recursos para ejecutar obras adicionales y ajustes considerados necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto.

Entre los cambios se conoció que la toma de agua tuvo que ser reubicada entre 26 y 30 kilómetros hacia el interior del lago Gatún, debido a requerimientos relacionados con la operación del Canal de Panamá. Este cambio obligó a rediseñar el sistema de alimentación eléctrica de la estación de bombeo, una obra que no estaba contemplada en las condiciones originales del proyecto.

La planta tendrá capacidad para producir 40 millones de galones diarios de agua potable. Foto: Anel Asprilla

Con la nueva adenda, entre las principales inversiones figura la construcción de la toma de agua cruda, con un costo de $12.6 millones; para la línea de conducción de 36 pulgadas se destinan $14.7 millones, mientras que la línea de conducción de 48 pulgadas tendrá un costo de $8.5 millones.

En cuanto a la línea trifásica, tendrá un costo de $5.7 millones; la subestación eléctrica, $6.1 millones, además de otros componentes técnicos, fianzas y seguros, ajustes de precios y costos por mayor permanencia de la obra, entre otros conceptos.

Con respecto al cronograma de trabajo, quedó establecido de la siguiente manera: la fase constructiva deberá concluir el 22 de julio de 2027, mientras que la etapa de operación y mantenimiento iniciará el 23 de julio de 2027 y se extenderá por 1,095 días (tres años), hasta el 21 de julio de 2030.

Según la última adenda, el contratista tendrá un plazo total de 4,836 días calendario para completar el proyecto, es decir, más de 13 años, contados a partir de la orden de proceder.

Arraiján, otro distrito que clama agua

La planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez está llamada a convertirse en uno de los principales proyectos de abastecimiento de agua potable para Panamá Oeste, especialmente para Arraiján, distrito que ha sido afectado por problemas en el suministro debido al crecimiento poblacional.

Varias comunidades de Arraiján viven un calvario por la falta de agua potable, su diario vivir es abastecerse de carros cisterna y guardar agua en tanques. Foto: Elysée Fernández

En esta provincia operan dos plantas potabilizadoras administradas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): Mendoza y Miraflores. También funcionan la planta de Laguna Alta, operada por Aguas de Panamá, y la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, ubicada en El Trapichito, La Chorrera. Sin embargo, estas instalaciones no se dan abasto para atender la demanda, que supera ampliamente la oferta.

Según información del Idaan, con la puesta en marcha de esta infraestructura se abastecerá a comunidades como Veracruz, Arraiján cabecera, Burunga, Nuevo Emperador, Juan Demóstenes Arosemena, Vista Alegre, Vacamonte, Cerro Silvestre, Santa Clara y Panamá Pacífico, entre otras, beneficiando a más de 300 mil residentes de Panamá Oeste.