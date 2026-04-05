43 mil vehículos han retornado a la ciudad capital, tras culminar los días de Semana Santa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras varios días de asueto por las celebraciones religiosas de Semana Santa, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional reportó que, hasta la noche de ayer, han regresado a la ciudad capital más de 43,090 conductores.

Para hacer frente al desplazamiento de miles de automóviles hacia la capital, la DNOT y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) dieron inicio este domingo 5 de abril al plan de inversión de carriles en dirección a Panamá, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

La primera fase se extiende desde Las Uvas de San Carlos hasta Sajalices de Capira. La segunda fase abarca desde Campana de Capira hasta El Nazareno, en La Chorrera.

Según el último aforo registrado hasta las 6:00 p.m. de ayer sábado 4 de abril, se movilizaron hacia el interior 93,829 vehículos desde el mediodía del Jueves Santo.

En cuanto a las infracciones, se reportaron 2,481 multas, de las cuales 774 fueron por exceso de velocidad, 36 por manejar bajo los efectos del alcohol, 44 por luces inadecuadas y 219 vehículos fueron removidos por grúa.

Este año se movilizaron más de 93 mil conductores hacia el interior del país, una cifra superior a la del año pasado, cuando se reportó un aforo de 89 mil vehículos. Para este año, la expectativa era que se movilizaran unos 100 mil conductores hacia las diversas provincias del país.