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    INFRAESTRUCTURA VIAL

    60% de avance en los trabajos bajo el viaducto del corredor de las playas

    El viaducto ya fue inaugurado de manera oficial el pasado 3 de septiembre de 2024 y costó 282 millones de dólares.

    Aleida Samaniego C.
    60% de avance en los trabajos bajo el viaducto del corredor de las playas
    Entre las labores pendientes se encuentra la colocación de una segunda capa asfáltica de seis centímetros. Cortesía.

    La rehabilitación de los dos carriles bajo el viaducto del corredor de las playas en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conjunto con la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU Sucursal Panamá, presenta un avance físico del 60%.

    +info

    El proyecto conocido como corredor de las playas en La Chorrera registra un avance de 91%Avances en la ampliación del Corredor de las playas: un 81% completado hasta junio

    El MOP, a través de comunicado, informó que se han ejecutado importantes trabajos como la remoción de las losas de asfalto y concreto antiguas, el retiro del material selecto y pétreo contaminado, y su reemplazo por materiales nuevos.

    Además, se ha avanzado en la instalación de tuberías de concreto para el sistema de drenaje pluvial, bordillos y la colocación de la primera carpeta de asfalto convencional.

    60% de avance en los trabajos bajo el viaducto del corredor de las playas
    Trabajos de rehabilitación de los carriles bajo el viaducto, que transcurren desde el interior hacia la autopista Arraiján – La Chorrera. Cortesía

    El proyecto también incluye la construcción de casetas para paradas de buses con bahías, semáforos peatonales, aceras, alumbrado LED y paisajismo, con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad de la vía.

    Entre las labores pendientes se encuentra la colocación de una segunda capa asfáltica de seis centímetros, utilizando material modificado para mayor durabilidad. Finalizada esta fase, se replicarán las mismas labores en los carriles que conectan con la salida de la autopista hacia el interior del país.

    El viaducto ya fue inaugurado de manera oficial el pasado 3 de septiembre de 2024 y costó 282 millones de dólares.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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