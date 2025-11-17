62 personas afectadas por inundaciones y deslizamientos en Los Santos, Herrera y la Comarca Ngäbe Buglé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un reporte enviado por el Ministerio de Gobierno con datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalla que 62 personas resultaron afectadas y 13 viviendas dañadas por las fuertes lluvias registradas entre el 15 y 16 de noviembre de 2025, que provocaron inundaciones, deslizamientos y el desbordamiento de varios ríos en el país.

Los Santos: 12 viviendas anegadas en Villa Bonita

El distrito de Los Santos fue la zona más golpeada. En Villa Bonita, donde el río La Villa volvió a desbordarse, por lo que se activó el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). En esta región 12 casas fueron afectadas y alrededor de 60 personas damnificadas. Sinaproc recordó que este sector es recurrente en inundaciones por la cercanía de las viviendas al cauce del río.

Herrera: deslizamientos

En Herrera, las lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Los Pozos–Pesé, en Loma San Pedro, situación que fue señalizada por Sinaproc y los bomberos, y posteriormente se ejecutaron acciones para la remoción por parte de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas el 16 de noviembre. Además, el informe dado a conocer por el Ministerio de Gobierno y Sinaproc, señala que en Rincón Hondo y El Cocuyo se confirmó una vivienda afectada parcialmente, donde residen dos adultos. El río Esquiguita también se desbordó, manteniéndose sobre la vía por unas cuatro horas e impidiendo el tránsito vehicular y peatonal.

Comarca Ngäbe Buglé

En Ñurum, comunidad de Guayabito, se realizó un operativo por el caso de una persona desaparecida desde hace ocho días, presuntamente por ahogamiento por inmersión. El cuerpo fue ubicado por la comunidad en una finca de El Retiro, en Tolé, y los residentes solicitaron apoyo para la extracción.

Las autoridades informaron que no hay albergues activos para este evento y que no existen avisos de vigilancia o alertas meteorológicas vigentes. De acuerdo con el monitoreo hidrometeorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá(Imhpa), los ríos Parita y La Villa bajan de niveles altos hacia condiciones normales; sin embargo, el río La Villa continúa desbordado en la cuenca baja en varios sectores.