Mi Bus anuncia desvíos en algunas de sus rutas por evento deportivo

Debido a la realización de la competencia deportiva Gran Fondo Océano a Océano Panamá, la empresa Mi Bus anunció desvíos y suspensión del servicio en algunas de sus rutas para el próximo domingo 4 de agosto.

Por motivo del cierre de la rotonda de Albrook 6:00 a.m. y 7:30 a.m, los buses que viajan en dirección a la terminal de Albrook se desviarán por la avenida Ascanio Villalaz y no realizarán la parada en la Policía Nacional.

Las rutas que se dirigen hacia la zona paga de la 5 de Mayo y transitan por la Cinta Costera dejarán de realizar la parada Policía Nacional y Tribunal Electoral. En este caso los autobuses realizarán el servicio como una ruta Directo, tomando por la Calle Luis Felipe Clemente e ingresarán al viaducto 3 de Noviembre.

Los siguientes servicios dejarán de operar durante el evento: C850 Amador - Albrook, F030 Forestal Albrook y F030 Forestal - Chilibre.

Mi bus explicó que entre las 10:00 a.m. y 12:00 p.m., horario en que se prevé que los ciclistas estén de regreso, se cerrará el carril derecho de la avenida Omar Torrijos, que conduce al viaducto 3 de Noviembre y avenida de Los Mártires.

En este caso, los servicios que se dirigen a la 5 de Mayo y pasan por la cinta costera se desviarán por calle 26 Calidonia para continuar su recorrido habitual.