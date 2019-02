Consulta sobre proyecto de nomenclatura en San Francisco será este jueves

Este jueves 21 de febrero se llevará a cabo una consulta abierta para intercambiar información y opiniones sobre el sistema de nomenclatura en el corregimiento de San Francisco.

La Alcaldía de Panamá anunció que la actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Conmemorativo Gorgas, en la avenida Justo Arosemena, desde las 5:00 p.m.

En el corregimiento de San Francisco se ha llevado a cabo este proyecto piloto, sin embargo, ha generado inquietudes en la comunidad.

A raíz de esto, la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá organizó esta consulta para aclarar los aspectos relacionados con el nuevo sistema de nomenclatura.

El lunes pasado, la alcaldesa encargada del distrito de Panamá, Raisa Banfield, dijo a La Prensa que esta consulta de validación local se hará ahora, luego de que, en octubre pasado, la junta comunal de San Francisco, a cargo de Carlos Pérez Herrera, la "desestimó".

No obstante, Pérez Herrera rechazó lo dicho por Banfield. "Los técnicos [a cargo del proyecto] no le consultaron a nadie", comentó el perredista.

No se si reír o llorar de tanta mentira junta Cantinflas en pleno apogeo. Culpa mía del @MunicipalPa , de Raisa, y el nada q ver; Poncio Pilatos en persona. Es ofensivo el chat que le manda a la comunidad hebrea Ahora no es Via Israel, ahora es "via israel tramo de ave balboa". pic.twitter.com/kv8r2dO3Ka