Desvíos por trabajos en las estaciones de San Miguelito y Paraíso de la línea 2 del Metro

Debido a trabajos simultáneos en las estaciones San Miguelito y Paraíso, de la línea 2 del Metro de Panamá, se cerrarán dos de los tres carriles de la avenida Domingo Díaz con dirección a Tocumen.

Los desvíos programados para los días jueves 10, viernes 11 y lunes 14 de enero, iniciarán desde el puente vehicular de San Miguelito y culminan un kilómetro después, frente a la barriada San Cristóbal, ubicada cerca de la rotonda de la Roosevelt. El horario de los trabajos será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. informó el Metro de Panamá.

Para los conductores que transiten hacia Tocumen se invertirá uno de los carriles que conduce hacia Panamá centro.

La Línea 2 lleva más del 90% de avance.

El Metro de Panamá anunció que cinco estaciones estarán operativas (San Miguelito, Cincuentenario, San Antonio, Pedregal y corredor Sur) por motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y también han establecido un horario para brindar el servicio durante el evento.

"Desde el 18 al 21 de enero se operará la línea 2 en horario regular y del 22 al 25 de enero se operará desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. El sábado 26 de enero se brindará el servicio desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche del domingo 27 de enero".

Durante estos días el pasaje será gratuito en la línea 2, pero los usuarios deberán validar las tarjetas. En cambio en la línea 1 será gratis desde el sábado 26 de enero a partir de las 12:00 m.d. hasta las 6:00 p.m. del domingo 27 de enero.