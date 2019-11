Diabetes, una enfermedad asociada a estilos de vida no saludables

El presidente de la Asociación Panameña de Endocrinología, Pablo Fletcher, explicó este martes 19 de noviembre que la diabetes es un pandemia mundial que sobrepaso las estimaciones que hace una década realizó la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, Fletcher indicó que las estimaciones de 2010 promediaban unos 600 millones de enfermos para el próximo 2025, pero el comportamiento de la enfermedad y los números indican que superaran los 700 millones de afectados.

Fletcher indicó que se trata de una enfermedad crónica, cuyo diagnostico no es tan fácil, porque las personas que la padecen no están conscientes de esta situación. De hecho, indicó que en Panamá el 95% de los casos diagnosticados son de tipo dos, es decir pacientes que tienen insulina (páncreas), pero no les funciona correctamente.

El también especialista de la Caja de Seguro Social calificó esta enfermedad es una pandemia a nivel mundial, pero la buena noticia es que diagnosticada y bien tratada no perjudica la calidad de vida de los pacientes. También dijo que esta patología esta asociada a otros males como la obesidad, la hipertensión y hábitos de vida no saludables.

Las declaraciones de Fletcher se dieron durante la presentación del el dispositivo GlucoMe, utilizado para el automonitoreo en pacientes de diabetes. Este aparato es compatible con una aplicación de celulares.

Cuando no es tratada se asocia a casos importantes de ceguera, perdida de miembros inferiores, dedos, pies, piernas, pero también a infartos cerebro vasculares e insuficiencia renal.

En Panamá y el mundo esta enfermedad, no transmisible, es la quinta causa de muertes. Las estadísticas del Ministerio de Salud del pasado 2017 revelaron que por esta causa murieron mil 255 personas el pasado 2017.