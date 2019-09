Diputados evalúan el Hospital del Niño

La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional efectúo este lunes 16 de septiembre un recorrido por las instalaciones del Hospital del Niño, en Calidonia, para conocer el estado de su infraestructura.

La diputada presidenta de la comisión, Kayra Harding, afirmó que existe una situación "lamentable" en el centro hospitalario.

"Hay salas como cuidados intensivos, donde deben estar 10 personas, pero tienen a 17 pacientes", indicó.

La diputada perredista señaló que desde hace 10 años se viene hablando de la necesidad de un nuevo hospital, pero no se concreta la obra.

"Estamos hablando de la salud de los niños de Panamá. No entendemos cómo esta obra no arranca. El Hospital del Niño no aguanta más", resaltó.

Por su parte, Moisés Céspedes, director encargado de centro hospitalario, recordó que en dos gobiernos se ha licitado la obra (2009/2014 – 2014/2019), pero el proyecto no avanza. "El hacinamiento es evidente", se lamentó.

En tanto, Sión Atencio, director de Infraestructura del Ministerio de Salud (Minsa), dijo que actualmente hay una licitación que debe resolverse por por parte de la entidad.

La licitación del hospital se estancó desde el 15 de julio pasado, cuando la Dirección de Contrataciones Públicas pidiera al Minsa que conformara una comisión para evaluar el acto público.

La entidad solicitó revisar si la documentación aportada en el proceso por el Consorcio Camce Hospital del Niño era "falsa o no", mientras que en el caso del Consorcio Acciona Construcción –que obtuvo el mayor puntaje en la licitación– verificaron la "fianza de cumplimiento".