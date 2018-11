Empleados de oficinas públicas trabajarán hasta el mediodía del lunes por visita del presidente de China

Con motivo de la visita del presidente de ChinaXi Jinping a Panamá, el Gobierno decretó que las oficinas públicas, en el área metropolitana, laborarán hasta las 12:00 mediodía del lunes 3 de diciembre.

De esta disposición quedan exceptuados los funcionarios que presten servicios esenciales de salud, bomberos, seguridad, entre otros. Quedan exceptuadas también las oficinas que llevan adelante trámites, pagos de impuestos, notarías, pasaportes, informó el ministro de la Presidencia, Jorge Luis González.

Y, en vista de las actividades que se llevarán a cabo el lunes en la Presidencia de la República, el Gobierno de Panamá decretó la suspensión de labores en las oficinas públicas que se hallan en los predios del Palacio de las Garzas.

De esta disposición quedarán exceptuadas las personas que tengan asignaciones o que estén involucradas en los actos de recibimiento del presidente Xi Jinping, o aquellos con asignaciones especiales para la fecha, dijo el funcionario.

Comentó que las instalaciones que brindan servicios de salud operarán de forma regular. También habrá clases normales en los colegios del área metropolitana el lunes 3 de diciembre.

Xi Jinping, en compañía de la primera dama Peng Liyuan y su delegación, arribarán el domingo, en horas de la noche, a la nueva terminal del aeropuerto internacional de Tocumen (T2).

El presidente chino será recibido por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado.

El lunes, la agenda iniciará con un encuentro privado entre los presidente Varela y Xi y los cancilleres, en el Palacio Presidencial. Luego habrá un encuentro ampliado con ministros consejeros de Estado y autoridades de ambos países. Allí se abordarán las propuestas de proyecto de cooperación que se han venido trabajando y el tratado de libre comercio, señaló González.

Acto seguido, los presidentes participarán en la ceremonia de la firma de acuerdos en materia comercial, turístico, cultural y educativa. Después, el presidente chino visitará las esclusas de Cocolí.

Invitamos a todos los panameños a estar expectantes y confiados de que este Gobierno ubicará en un lugar preferencial los intereses de todos sus ciudadanos, con los acuerdos que serán pactados con el Presidente de la República Popular China. Min. @JorgeArraijan#PanamáChinapic.twitter.com/YcCTj53t2t — Metas Presidenciales (@SecMetas) 30 de noviembre de 2018

MEDIDAS ESPECIALES DE TRÁNSITO

Desde el domingo, estarán vigentes algunas disposiciones especiales de tránsito, con motivo de la visita del presidente chino a Panamá.

Así, el día domingo, una vez el presidente chino y su comitiva salgan hacia su destino, se bloqueará el tránsito desde el hotel Riande Continental Aeropuerto y todos los accesos al corredor Sur. Esto será a partir de las 6:30 p.m. hasta las 9:30 p.m.

El comisionado Simón Henríquez, subdirector nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que se asignarán a agentes a lo largo del corredor Sur, como parte del dispositivo de seguridad empleado para trasladar a Xi hacia su lugar su destino: el hotel Westin Playa Bonita, en Veracruz.

La ruta que se empleará con este fin será la cinta costera 3. Por ello, Henríquez dijo que para las 8:20 p.m. del domingo los accesos de salida de la avenida Balboa van a estar “totalmente cerrados”, para que no haya desplazamiento alguno por el área.

Una vez se llegue a la cinta costera 3, por el estadio Maracaná, el mandatario chino seguirá su rumbo hacia Veracruz, donde se encuentra el hotel donde pasará la noche.

El lunes continúan las medidas especiales en el tránsito para asegurar el traslado del presidente chino hacia el Palacio de las Garzas.

De esta forma, Henríquez comentó que el operativo que se realiza de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., desde Perurena hacia Arraiján cabecera, este próximo lunes, solo va a darse hasta las 7:00 a.m.

"Desde el Maracaná hasta el mirador del Pacífico, para posteriormente llegar al Palacio de las Garzas es el espacio comprendido que va a estar durante todo el día cerrado para seguridad de las actividades del visitante”, añadió.

Adelantó que a las 4:45 p.m. está previsto que inicie el traslado de los visitantes hacia el aeropuerto internacional. Para ello, se cerrará el corredor Sur, desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

El Subdirector Nacional de Operaciones de Tránsito, comisionado, Simón Henríquez, explica el despliegue del Operativo Bandera Roja que se realizará por la visita del Presidente de la República Popular China Xi Jinping, el día 2 y 3 de diciembre. pic.twitter.com/kQfbosVmf2 — Policía Nacional (@ProtegeryServir) 30 de noviembre de 2018

(Con datos de Isaac Ortega)