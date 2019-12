Hospitales anuncian nuevas medidas para disminuir contagios de influenza

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Los hospitales del Niño y el de Especialidades Pediátricas anunciaron nuevas medidas que buscan disminuir el riesgo de contagio de influenza en el país, situación por la cual se ha declarado una alerta epidemiológica.

Así, en el Hospital del Niño se suspenden las visitas a salas; la medida exceptúa a las salas especiales como cuidados intensivos y neonatología.

Para los pacientes hospitalizados se mantiene la medida de un solo familiar (acompañante) por paciente, quien no debe presentar síntomas respiratorios. Los intercambios de familiares solo serán realizados en los siguientes horarios: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; 12:00 mediodía a 3:00 p.m.; y de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

En las salas de cuidados intensivos y neonatología se mantendrá la visita, para dar información sobre condición y responder interrogantes, a un solo familiar por paciente en el horario acostumbrado. Además, se recomienda que al cuarto de urgencias solo acuda el paciente acompañado por un solo familiar responsable.

Por otra parte, a partir de este martes 7 de junio el horario de visitas en el el Hospital de Especialidades Pediátricas será de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., con la restricción de un familiar por paciente, informó la dirección médica del hospital.

La decisión se tomó para un mejor manejo de los visitantes y como medida de bioseguridad, indicó la Caja de Seguro Social (CSS) en un comunicado.

Las autoridades de salud han reconocido que el número de casos por influenza aumenta todos los días. Hasta el lunes las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves aumentaron a 192 en las últimas horas.

Ante esta situación, tanto el Ministerio de Salud como la CSS han informado que fortalecerán las medidas de prevención a través de jornadas de limpieza y orientación a las comunidades.

A continuación, algunas medidas de prevención:

-Lavarse las manos con frecuencia -Cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser. - Si presenta síntomas respiratorios como tos, estornudos, secreción nasal, fiebre y dificultad para respirar debe acudir al centro de salud o policlínica más cercana. -Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas. -No automedicarse. -No acudir a lugares de alta concentración del público si tiene síntomas.