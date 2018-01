Iglesias panameñas rechazan opinión de la Corte IDH sobre el matrimonio igualitario

La Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico de Panamá y la Alianza Evangélica de Panamá expresaron este martes 30 de enero de 2018 su rechazo contundente al establecimiento del matrimonio igualitario en el país.

En concreto, repudiaron los planteamientos emitidos por algunas autoridades panameñas sobre la Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017 donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre la identidad de género e igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo, la cual se conoció públicamente el 9 de enero.

En un comunicado emitido al país, las organizaciones religiosas panameñas se pronunciaron en torno a las acciones que pretenden "imponer a nuestra sociedad nuevas nociones de matrimonio y de familia", las cuales "no estaban en el texto original de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando la República de Panamá la firmó el 22 de noviembre de 1969".

Advirtieron que, de adoptarse una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una disposición vinculante, se le está poniendo como un "órgano supremo", cuando su naturaleza es la de un "órgano subsidiario". "En ese sentido, el Estado de Panamá se encontraría poniendo en riesgo su soberanía jurídica y sobre todo arrebatándosele una facultad de decisión que es única del pueblo que es la fuente de todo poder", indica el comunicado emitido este 30 de enero.

Subrayaron que el artículo No. 4 de la Constitución Política de Panamá establece un acatamiento de las normas de derecho internacional, pero "la opinión consultiva no constituye una norma". Por lo tanto, "no se está incumpliendo con ninguna norma", según se desprende del documento "En defensa del matrimonio y la familia". Este se encuentra avalado por José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña; Julio Murray, presidente del Comité Ecuménico, y Leovaldo Zurita, presidente de la Alianza Evangélica de Panamá.

Los tres grupos religiosos coincidieron en que "la promoción y la defensa del matrimonio y de la institución familiar es y será nuestra misión y preocupación permanente, no solo cuando está amenazada por sectores que quieren imponer una ideología que va en contra de la naturaleza humana, sino también cuando se les afecta colocándolos en situaciones difíciles para su desarrollo".

De igual forma, hicieron un llamado a las comunidades cristianas a “defender y mantenernos unidos” en nuestras convicciones sobre el matrimonio según el derecho natural y la palabra de Dios.

“En los últimos tiempos se nos ha hecho creer que defender al matrimonio y a la familia es un acto de discriminación”, dijo Ulloa.

Este mes, la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, anunció que su despacho ha empezado a hacer circular entre los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como al Tribunal Electoral, la opinión que emitió el pasado 9 de enero la Corte IDH relativa a conceptos sobre la identidad de género e igualdad y la no discriminación de parejas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

"La Constitución establece la no discriminación, como de hecho ha establecido este fallo de la Corte IDH, así que estamos seguros de que con ello podremos seguir avanzando aun más en la agenda de equidad y no discriminación en todos los frentes”, justificó la canciller panameña.