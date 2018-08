Inversión de carriles en la vía Centenario estará vigente hasta el viernes 14 de septiembre

La inversión de carriles habilitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Arraiján a la ciudad de Panamá, por la vía Centenario, estará vigente hasta el viernes 14 de septiembre, así lo anunció este viernes 31 de agosto la entidad.

El horario se mantendrá de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Mientras que los sábados será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

El documento del MOP destaca que el tramo donde se aplica el horario de inversión es entre el retorno de emergencia y el puente Arraijancito, ubicado a seis kilómetros antes del puente Centenario.

La medida busca agilizar el tráfico vehicular producto de los trabajos de reposición de losa que realiza el MOP a través de la empresa Centralmix en la carretera Centenario. El MOP solicita a los conductores estar alertas a las señalizaciones y avisos colocados en los diferentes tramos de trabajo.