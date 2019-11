Junta de Planificación y edil de San Francisco chocan por nuevas reglas de edificación

La Junta de Planificación Municipal envió una nota al alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, en la que planteó su “inquietud” por recientes modificaciones al plan de ordenamiento territorial de San Francisco por parte de la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de Panamá.

Esto se da luego que la semana pasada el representante del corregimiento de San Francisco y presidente del Concejo Municipal, Carlos Pérez Herrera, presentará a la comisión de Vivienda de ese gobierno local una resolución para levantar una moratoria que se había establecido en ese corregimiento para nuevos permisos de construcción, así como establecer un tope de mil habitantes por hectáreas a los desarrollos inmobiliarios, ya que según él en la actualidad no hay un límite para los proyectos de construcción y eso permite cierto abuso por los promotores en San Francisco.

No obstante, en al misiva con fecha del 11 de noviembre y que lleva la firma de miembros de la Junta de Planificación Municipal se menciona que de acuerdo a la Ley 6 de 2006 y al Acuerdo 94 de 2018 que aprueba el plan de ordenamiento para San Francisco le corresponde a la junta de planificación la función de participar en la modificación a dicho plan.

“La intención de la nota es también hacer un llamado de atención para que en los temas de planificación urbana del distrito de Panamá sean aprobados y ventilados en la Junta de Planificación Municipal”, sostiene el documento.

Además, reiteran que cualquier modificación al plan de ordenamiento de San Francisco deberá ser cuidadosamente estudiado para evitar posibles consecuencias negativas a la comunidad.

Rodrigo Candanedo, miembro de la Red Ciudadana Urbana en la Junta de Planificación, aclaró que si bien ese tema se trató con el representante de San Francisco, “no fue aprobado” por los miembros de la junta de planificación.

“La medida (de establecer un máximo a la densidad ) no es mala, pero no se aprobó. Esa fue una solución que salió de la mesa junto a nosotros pero lo lamentable es que no se había aprobado aún”, dijo Candanedo quien agregó que los miembros de la junta de planificación se reunirán mañana para evaluar el asunto.

En tanto, Carlos Pérez Herrera subrayó que ese tema fue discutido y que lo único que hizo fue llevarlo al Consejo Municipal. “Esto se trató con ellos y lo único que estamos haciendo es establecer un tope a la densidad y eso no es cambiar la zonificación. Lo que busco es que no se construyan multifamiliares en San Francisco, ya que eso genera desorden urbano”, manifestó el edil.

A su vez, señaló que se reunirá nuevamente con los miembros de la junta de planificación para resolver el tema urbano en San Francisco.

La junta de planificación está integrada por representantes de la sociedad civil, Alcaldía de Panamá, Consejo Municipal, entre otras organizaciones.