MePasó, las impactantes historias de acoso y abuso sexual en Panamá

Así como sucedió con el movimiento #MeToo en Estados Unidos, en 2017, en Panamá se hizo viral el hashtag # MePasó, donde las mujeres contaban su experiencia de acoso y abuso sexual, que han vivido en las calles de Panamá, mientras toman un transporte público, en su trabajo o en su escuela.

Muchas de las historias sucedieron cuando eran niñas, adolescentes o ya adultas.

La etiqueta surgió en un post que hizo la actriz y activista Gaby Gnazzo en su cuenta de Twitter, en el que instaba a sus seguidores a contar su experiencia. “¿Has sido acosada en la calle, casa, trabajo, universidad, escuela o en algún lugar en tu vida? Comparte tu experiencia con el hashtag #MePasó”, se lee en el tuit que tuvo 148 comentarios, fue retuiteado 136 veces y tuvo 313 me gusta. La etiqueta apareció entre los temas de tendencia en esta red social.

Gnazzo publicó su tuit luego de ver un video de un joven que, como especie de “broma”, le tocaba la nalga a una chica en un centro comercial de la ciudad de Panamá. El joven fue detenido luego de ser denunciado.

A través de la etiqueta #MePasó cientos de mujeres, incluidas personalidades de la televisión panameña, contaron cómo habían sufrido acoso.

Estos son algunas de las historias publicadas en Twitter.

En un trabajo (No Medcom hace años), un jefe me intentó agarrar y besar cuando cerraba la oficina. Jamás dije nada, jamás regrese al trabajo, deje salarios y todo para no volverle a ver la cara mas nunca.

"si te portas bien conmigo puedes conseguir el puesto y el sueldo que quieras porque aquí mando yo"

No fui a la segunda entrevista y cuando se lo conté al imbécil que me reecomendó, practicamente me dijo que me estaba imaginando todo. Que era una exagerada! #MePasó