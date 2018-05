MiBus anuncia desvíos este domingo 13 de mayo por desfile de reinas

La empresa MiBus informó este viernes 11 de mayo sobre los desvíos que realizarán en las rutas de Corredor Sur, El Chorrillo y Panamá Viejo por motivo del desfile de Reinas que se desarrollará el próximo domingo 13 de mayo en la cinta costera.

El desfile comienza a las 3:00 p.m., es organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y contará con la participación de 20 tunas.

Los desvíos en sentido hacia el área este serán desde las 5:00 a.m. del domingo hasta las 4:00 a.m. del lunes 14 de mayo; y los desvíos en sentido hacia el centro de la ciudad serán desde las 12:00 mediodía del domingo hasta las 4:00 a.m. del lunes.

Los desvíos de la ruta Panamá Viejo y Corredor Sur en sentido este–centro: harán su tránsito habitual hasta la parada de Paitilla (Multicentro) luego harán el retorno de Paitilla para quedar nuevamente en dirección hacia la vía Israel y en la rotonda de Multiplaza girarán a mano derecha pasando por Punta Pacífica hasta quedar en dirección a vía Brasil y transitar esa vía hasta llegar al cruce de Vista Hermosa, en donde girarán a la izquierda para quedar en dirección al centro y continuar su recorrido similar al de las rutas de vía España hasta la zona paga de El Marañón o Albrook.

Mientras que en sentido centro–este harán el recorrido habitual de un servicio vía España por la avenida Justo Arosemena hasta la calle 42 Bella Vista, en donde girarán a la derecha para salir a la avenida Balboa, harán el retorno que está a la altura del Hospital del Niño, ingresando a la cinta costera en sentido hacia el este y continuar su tránsito programado.

Un comunicado de MiBus reitera que las rutas de Panamá Viejo que parten del Mercado del Marisco iniciarán su recorrido en la Plaza 5 de Mayo.

El desvío en la ruta El Chorrillo: una vez salen de la zona paga El Marañón, giran a la mano derecha con dirección a la cuatro de julio, recorren la avenida de los Mártires e ingresan a El Chorrillo, pasan por el parque Amelia Denis de Icaza y giran a la derecha para dirigirse a la avenida de Los Poetas, sobre esta vía, toman a la izquierda donde está el Inadeh para pasar nuevamente, por el parque Amelia Denis de Icaza y continúan hasta los Bomberos y giran a la izquierda para retomar su recorrido habitual.