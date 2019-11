Minsa declara advertencia sanitaria por casos de dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) decretó una advertencia sanitaria debido al número de casos de dengue que se han presentado a nivel nacional. Y es que, según las autoridades, se lleva hasta la fecha un registro de 2 mil 676 casos de dengue.

Así las cosas, la entidad exhortó a la población a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir (ser el vector) varias enfermedades, entre las cuales destacan la fiebre amarilla, el dengue, chikungunya.

Nadja Porcell, directora general de Salud Pública, señaló que esta advertencia es para que población tome las previsiones necesarias.

"Si no tenemos criaderos, no tenemos mosquitos y no tendremos problemas", expresó.

El Minsa detalló, a través de un comunicado, que realiza acciones diarias de fumigación a nivel de sus 15 regiones, especificando que esta medida acaba con el mosquito adulto, pero no con las larvas y las otras fases del vector.

Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología, detalló que en la semana 43 se tiene un total de 2 mil 676 casos de dengue, de los cuales 2 mil 442 son sin signos de alarma, 226 con signos de alarma, dengue grave (8), defunciones confirmadas 3 (San Miguelito 2 y Panamá Metro 1) y dos se encuentran en investigación (San Miguelito 1 y Chepo 1).

Las áreas con mayor índice de casos siguen siendo Colón, Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este y San Miguelito, informó el Minsa.