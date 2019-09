Ser universitario te da garantía permanente

Una nueva etapa de tu vida iniciarás pronto y deberás decidir tu futuro. Un futuro de muchas oportunidades y competencias, donde la tecnología es la herramienta decisiva para todas las profesiones y oficios. Es el momento en que debes decidir qué estudiarás para servir a tu país y al mundo, tomando en cuenta que hay que tener una visión global de la sociedad basada en el conocimiento.

Cursar estudios técnicos, universitarios o superiores es un desafío para el joven de hoy, donde la inmediatez prevalece, y sus decisiones y acciones son tomadas por las redes sociales, usando varios dispositivos a la vez. El futuro de un país estará en pocos años en manos de esta generación llamada Z, y es posible que ellos se desempeñarán en profesiones y labores que aún no existen.

Conoce las carreras con mayor proyección el próximo fin de semana en la feria Ofertas Académicas 2020, camino al éxito. Se realizará en Albrook Mall, pasillo de la Jirafa (debajo de Cinemark). El sábado 28 desde las 10:00 a.m., y el domingo 29 de septiembre desde las 11:00 a.m.

Ahora te corresponde a ti tomar la decisión más importante de tu vida para ayudar al desarrollo de tu país y competir con las exigencias del mundo globalizado, pero serás tú quien deberás seleccionar la carrera o la labor que escogerás dependiendo de tus habilidades y gustos.

Dependiendo de la capacidad y destreza de la profesión u oficio elegido, algunos de ustedes trabajarán en grandes corporaciones, otros serán emprendedores, y otro tanto se dedicará al arte, deporte y entretenimiento.

Ustedes son el presente, hijos de este tiempo, por lo tanto, sean responsables con sus actos y construyan el futuro en base a sus conocimientos y el conocimiento ya establecido. Seguir estudios universitarios o técnicos ofrece grandes ventajas para ejercer una profesión o cargo en el mundo de hoy. No te quedes rezagado, lucha por tu futuro y el de Panamá, estudia la carrera que anhelas y alcanza tus sueños con dignidad y el potencial que posees.

Con tus conocimientos alístate para desarrollar una start up, emprende tu negocio o tu empresa, y no esperes a que te llamen para ejercer un cargo u oficio que no llega. Desde la universidad puedes empujar tus proyectos, y para ello selecciona qué te ofrece estas oportunidades y la que más te convenga financiera y académicamente. Te invitamos a conocer toda la Oferta Académica para el 2020.