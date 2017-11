Algunas áreas de Panamá amanecen sin agua y el Idaan explica las razones

En diferentes redes sociales, emisora de radio y televisoras los consumidores, especialmente de las zonas alejadas y puntos altos, reportaron que no tenían agua potable desde aproximadamente el mediodía de este miércoles 15 de noviembre.

Se reportó falta de agua en La Locería, Los Andes, Bella Vista, El Cangrejo, San Miguelito, Bethania, 9 de Enero y otros puntos del área metropolitana de Panamá.

La suspensión de la distribución del agua potable fue por unos trabajos programados que realizó el personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la planta potabilizadora de Chilibre.

Inicialmente solo se tenía programado disminuir la producción de agua en la planta un 10%, posteriormente se tomó la decisión de suspenderla otro 40% para hacer trabajos en la estación de la toma de agua.

Finalmente la planta solo producía un 50% y los trabajos fueron de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. No obstante, el sistema no se ha recuperado del todo y la distribución del agua es escasa e ineficiente.

El Idaan explicó en un comunicado esta madrugada que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre está funcionando al 100%.

Pero la falta de agua potable en los puntos altos de Panamá se debe a que los tanques de Tinajitas, de 10 millones de galones de agua cada uno, no se han logrado llenar por la alta demanda que se dio al culminar los trabajos.

El personal operativo del Idaan estará realizando durante la mañana operativos de válvula para abastecer a los puntos altos y los alejados de la ciudad mientras se llenan los tanques en Tinajitas.

La entidad pide “a sus clientes paciencia mientras se recupera el sistema en las siguientes horas”.