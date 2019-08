Probidsida alerta sobre personas inescrupulosas que piden donaciones en su nombre

La Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las personas infectadas por el VIHsida (Probidsida) denunció que personas “inescrupulosas” ajenas a la entidad están usando su nombre para solicitar donaciones en efectivo y enseres.

“La fundación no realiza llamadas ni mensajes. No utilizamos el uso de alcancía, no hacemos ninguna tipo de recolecta en la calle”, resalta la organización en un comunicado.

La nota lleva la firma de Orlando Quintero, director ejecutivo de la fundación y se reitera que es una organización sin fines de lucro y que en 22 años se ha mantenido íntegra y responsable en el trabajo que le brinda a la sociedad en general.

Probidsida le recuerda a la ciudadanía que si tienen dudas sobre alguna solicitud de donación se puede solicitar información a la entidad, al correo nnavarro@probidsida.org o a los números 225-9119 o al 800-2525.