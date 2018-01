'VI Festival de Cometas Inclusivo' de Senadis se realizará en Penonomé

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) informó que el próximo sábado, 20 de enero, realizarán su VI Festival de Cometas Inclusivo en el Colegio Ángel María Herrera de Penonomé, provincia de Coclé.

La actividad se llevará a cabo de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. con el lema "Sé tú el viento que mueve tus metas". Senadis recordó a todos los participantes que lleven su cometa y bastante cuerda.

Para todos los interesados en asistir, se tendrá transporte gratuito, el cual saldrá de distintos puntos. En la ciudad de Panamá partirá a las 8:30 a.m. de la terminal de transporte de Albrook frente al almacén El Costo; Arraiján, a las 9:45 a.m. de Westland Mall; La Chorrera, a las 9:45 a.m. de la estación Puma en La Espiga; El Valle de Antón, a las 11:00 a.m. del centro Hong Kong.

De igual manera, habrá transporte en la provincia de Los Santos, a las 10:45 a.m. saldrá del parque Porras, de Las Tablas; provincia de Herrera, a las 11:00 a.m. del Parque Unión de Chitré y en la provincia de Veraguas, a las 11:00 a.m. de la terminal de transporte de Santiago.