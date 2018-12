Vecinos de San Francisco repudian fiesta en antiguos terrenos del IJA

El alcalde del distrito de Panamá, José Blandón, prometió investigar si su despacho otorgó permiso a los organizadores de una "fiesta" que se celebró la madrugada del pasado 25 de diciembre en los terrenos del antiguo Instituto Justo Arosemena (IJA), en vía Israel.

No obstante, Blandón reconoció que aunque la actividad contara con el respectivo permiso, "no es autorización para violar normas sobre ruido".

Veo hoy algunas quejas sobre una actividad ayer en San Francisco (antiguos terrenos del IJA). Estoy verificando si tenían permisos o no. Pero aunque lo tuvieran, un permiso alcaldicio no es autorización para violar normas sobre ruido.

El evento privado, denominado Wall St. Santa's Night Out, tenía un costo de $65 las mujeres y $85 los hombres. En la cartelera de artistas que se presentaron en tarima estaban Kenny Man y el DJ Gian Varela.

La actividad fue ampliamente repudiada en redes sociales por los vecinos del área, que se quejaron del ruido.

En el antiguo IJA hasta las 6:00 am horrible!! No he dormido nada! Desde mayo que fue el primer evento dijeron que se comprometia a no dar mas permisos de este tipo.. imaginate!! pic.twitter.com/hExiVk8tdQ